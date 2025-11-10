Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la detención del sospechoso en Erandio.

Detenido por agredir a su pareja y amenazar a quienes querían ayudarla en Erandio

La víctima, con visibles signos de maltrato, salió a la calle a pedir auxilio en el barrio Altzaga del municipio vizcaíno, donde el agresor fue detenido

Johana Gil

Bilbao

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Erandio vivió ayer un episodio de violencia machista, cuando una joven con visibles signos de haber sufrido maltrato salió a la calle para pedir ayuda, ... alrededor de las diez de la mañana. Agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local acudieron al lugar de los hechos, en el barrio de Altzaga, donde detuvieron a un joven de 26 años y origen magrebí, acusado de malos tratos a su pareja. La chica fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida de las lesiones que presentaba, que no revestían gravedad, según informó ayer el departamento vasco de Seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido por agredir a su pareja y amenazar a quienes querían ayudarla en Erandio

Detenido por agredir a su pareja y amenazar a quienes querían ayudarla en Erandio