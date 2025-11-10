Detenido por agredir a su pareja y amenazar a quienes querían ayudarla en Erandio

Erandio vivió ayer un episodio de violencia machista, cuando una joven con visibles signos de haber sufrido maltrato salió a la calle para pedir ayuda, ... alrededor de las diez de la mañana. Agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local acudieron al lugar de los hechos, en el barrio de Altzaga, donde detuvieron a un joven de 26 años y origen magrebí, acusado de malos tratos a su pareja. La chica fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida de las lesiones que presentaba, que no revestían gravedad, según informó ayer el departamento vasco de Seguridad.

Testigos del altercado producido en la calle San Ignacio aseguraron que el agresor, al percatarse de la presencia de los vecinos, comenzó a lanzar amenazas de muerte a quienes intentaron intervenir y proteger a la víctima, provocando gran alarma en la zona. Según varios testimonios, la actitud del detenido fue también «bastante» agresiva contra los agentes de la Policía autonómica durante su arresto.

Justificar sus actos

«La discusión fue tan intensa que se temió por la seguridad de todos los que estábamos cerca», señalaba un residente del barrio. «La joven parece haber estado sometida a un entorno de violencia machista», aseguraba después de que ella mostrara signos de «estar condicionada por la relación con el sospechoso, tratando de justificar sus actos».

La situación generó una gran conmoción entre quienes presenciaron los hechos. Los vecinos mostraron su indignación y preocupación y exigen una acción judicial contundente. «Si este hombre sale pronto, más vale que esta chica esté protegida», comenta otro residente en el barrio. La Ertzaintza ha abierto diligencias contra este individuo, que fue trasladado a los calabozos de la comisaría, por los delitos de malos tratos, mientras se esperan más detalles sobre el caso.

El pasado mes de julio, la Ertzaintza arrestó a un individuo de 43 años por un episodio similar en Bilbao. Fue acusado de intento de homicidio al tratar de asfixiar y apuñalar a su pareja, una mujer de 39 años, en un domicilio del barrio de Indautxu. La intervención de un compañero de piso evitó que la agresión tuviera consecuencias más graves.