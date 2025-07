Detenida en Lekunberri por agredir con un hacha a una mujer

Una mujer fue detenida este miércoles por la noche en la localidad navarra de Lekunberri tras protagonizar un grave episodio de violencia en una vivienda ... de localidad. La agresora, de 29 años, de origen nicaragüense y casada con el tío de la víctima, irrumpió en la casa con un hacha y causó heridas a una mujer, además de destrozar varios cristales del inmueble y un vehículo.

Según informa Diario de Navarra, los hechos ocurrieron a las 23:48 horas del miércoles. La Policía Foral acudió al lugar tras recibir un aviso de emergencia. A su llegada, los agentes procedieron a la detención de la agresora, que fue calificada como un caso de «brote violento».

La víctima ha interpuesto una denuncia este jueves, y las autoridades continúan investigando lo sucedido, incluyendo si existen antecedentes o amenazas previas.

El hijo de la víctima ha relatado a este periódico los angustiosos momentos vividos. «Estaba cenando en un bar cuando me llamó mi madre llorando para decirme que una mujer estaba rompiendo los cristales de casa con un hacha. Me fui corriendo. Cuando llegué ya se había escapado, pero mi hermano me dijo que no le dio tiempo a huir por delante. Salí a buscarla con el todoterreno y mi madre volvió a llamarme: '¡Está aquí, está aquí!'».

La atacante, según el testimonio, se encontraba escondida dentro de la parcela. «Salió, esquivó a mi hermano, desgarró la bata a mi madre con el hacha, la tiró al suelo y le dislocó el hombro. Mi hermano consiguió reducirla y quitarle el arma. Si no se la quita, la mata», ha declarado.

El hijo explicado además que en la empresa familiar ya habían tenido problemas con la agresora en el pasado, e incluso habían recibido amenazas, pero nunca antes habían sufrido un ataque de esta magnitud.

La mujer permanece detenida y se ha dictado una orden de alejamiento sobre ella mientras continúan las diligencias judiciales.