Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla En la colisión se han visto implicados dos turismos, un camión rígido y uno articulado

Ion M. Taus San Sebastián Martes, 14 de octubre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Cuatro personas resultaron heridas este martes por la tarde, dos de ellas de gravedad, tras un accidente que involucró a varios vehículos en el interior del túnel de Larrakaitz, en Sunbilla.

El siniestro se produjo en el punto kilométrico 54 de la N-121-A alrededor de las 16.2 horas, según informó el centro de gestión de emergencias SOS Navarra. En el accidente se vieron implicados dos turismos, un camión rígido y un camión articulado.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque de Oronoz, equipos médicos de Doneztebe y Lesaka, dos ambulancias medicalizadas, otras dos de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado, personal de Obras Públicas y patrullas de la Guardia Civil.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Entre ellos, una mujer de 39 años con un traumatismo abdominal grave, que voló en helicóptero; un hombre de 82 años con traumatismo torácico y pélvico grave; una mujer con politraumatismos de pronóstico reservado, y un hombre de 50 años con contusiones leves.

La vía permaneció cerrada en ambos sentidos durante la intervención, mientras la Guardia Civil regulaba el tráfico y habilitaba un desvío por la NA-1210. Agentes de Tráfico continúan investigando las causas y la forma en la que se produjo el accidente.