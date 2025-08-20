Un chófer que arrolló ebrio a tres ciclistas y se fugó en Navarra se enfrenta a 5,5 años de cárcel

El conductor que en mayo de 2023 arrolló en el municipio navarro de Cadreita a tres ciclistas y se dio a la fuga con una ... tasa de alcohol que casi cuadruplicaba la permitida se enfrenta a una pena de 5 años y 6 meses de cárcel y 7 años de retirada del carné. Es la pena que solicita el fiscal al acusado, que en su día fue enviado a prisión tras provocar lesiones muy graves a un ciclista y graves a los otros dos, informa el Diario de Navarra.

El accidente ocurrió a las 9.20 horcas en la NA-134 (Eje del Ebro), a la altura del cruce que da acceso a Cadreita. El acusado conducía en dirección a Tudela bajo la influencia de las bebidas alcohólicas que había ingerido esa noche y sin apenas haber dormido, «originando un importante riesgo para el tráfico», destaca el fiscal. Como consecuencia de «la embriaguez y la somnolencia», invadió el carril contrario al mismo tiempo en el que un grupo de cinco ciclistas circulaba por el arcén en sentido Milagro. El coche arrolló frontalmente a tres ciclistas, mientras que los dos que rodaban por el margen más externo de la carretera lograron «hacerse a un lado y evitar el atropello». Los tres embestidos resultaron gravemente heridos.

Tras el impacto, el acusado realizó una maniobra evasiva hacia la derecha para evitar chocar contra la bionda. De vuelta al carril, «consciente y voluntariamente, pese a conocer que había atropellado a un grupo de ciclistas», abandonó el lugar. Fue interceptado dos kilómetros más adelante gracias a que fue seguido hasta ese punto por un vehículo que le hacía indicaciones con las luces y la bocina para que parara.

Una vez interceptado, la Policía Foral le practicó la prueba de alcoholemia y arrojó un resultado de 0,93 mg/l a las 9.43 horas y de 0,90 a las 9.59, casi cuatro veces lo permitido. Además, presentaba síntomas de la ingesta de bebidas como «olor a alcohol, cambios de ánimo y le costaba hablar».

Los ciclistas atropellados eran vecinos de Tudela. Dos de ellos, entonces con 39 y 59 años, resultaron heridos graves y fueron evacuados al Hospital Reina Sofía en ambulancia. El herido muy grave, de 44, en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra. Sufrían múltiples lesiones como fracturas, heridas sangrantes, roturas de ligamentos, traumatismos, derrames, abrasiones... que les han dejado secuelas.

Al día siguiente del accidente, el conductor detenido compareció en el juzgado de guardia. Allí alegó que se había quedado dormido y que se despertó tras el impacto. La magistrada decretó prisión provisional para él.