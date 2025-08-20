Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Traslado de uno de los ciclistas heridos. Blanca Aldanondo

Un chófer que arrolló ebrio a tres ciclistas y se fugó en Navarra se enfrenta a 5,5 años de cárcel

El fiscal pide 7 años sin carné para el acusado, que cuadruplicó la tasa de alcohol tras provocar un grave accidente en 2023

Gabriel González

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:53

El conductor que en mayo de 2023 arrolló en el municipio navarro de Cadreita a tres ciclistas y se dio a la fuga con una ... tasa de alcohol que casi cuadruplicaba la permitida se enfrenta a una pena de 5 años y 6 meses de cárcel y 7 años de retirada del carné. Es la pena que solicita el fiscal al acusado, que en su día fue enviado a prisión tras provocar lesiones muy graves a un ciclista y graves a los otros dos, informa el Diario de Navarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  4. 4

    Fallece una menor y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  6. 6

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  7. 7

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  8. 8 La maniobra de un camión de bomberos en una de las calles más estrechas de San Sebastián
  9. 9 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  10. 10 Piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Irun: «Llevamos desde el 7 de agosto sin saber nada de él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un chófer que arrolló ebrio a tres ciclistas y se fugó en Navarra se enfrenta a 5,5 años de cárcel

Un chófer que arrolló ebrio a tres ciclistas y se fugó en Navarra se enfrenta a 5,5 años de cárcel