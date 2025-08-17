Atrapados 180 pasajeros en un tren en Navarra durante horas a más de 33 grados Una avería en la catenaria ha obligado a detener el tren Pamplona-Madrid durante tres horas en Pueyo y los pasajeros han tenido que ser evacuados

Fotos de la evacuación de 180 pasajeros por la avería de un tren en Pueyo.

Javier Medrano San Sebastián Domingo, 17 de agosto 2025, 15:18

Un total de 180 personas han sido evacuadas este domingo de un tren de RENFE que cubría la ruta Pamplona-Madrid tras sufrir el convoy una avería a la altura de la localidad navarra de Pueyo.

Según han informado los servicios de emergencias navarros, la avería se ha producido a las 11.36 horas de la mañana, apenas media hora después de la salida del tren desde Pamplona.

En la evacuación de los pasajeros han intervenido Bomberos de Navarra, Policía Foral y agentes de Protección Civil así como miembros de Cruz Roja y técnicos de Adif.

Al parecer, la incidencia ha sido provocada por un fallo en la catenaria, motivo por el que los pasajeros del tren han tenido que permanecer dentro de los vagones durante tres horas hasta que los técnicos de Adif han podido comprobar que no existía electricidad residual en la misma. Durante este tiempo, se ha proporcionado agua y asistencia a las personas afectadas debido a las elevadas temperaturas, que han llegado a superar los treinta y cuatro grados en la zona.

Los pasajeros del tren han sido acompañados a pie a las piscinas municipales de Pueyo, a la espera de la llegada de varios autobuses en los que podrán continuar su camino hasta los diferentes destinos del recorrido de la línea Pamplona-Madrid.

Según informa Diario de Navarra, la avería ha afectado también al tren Barcelona-Vigo que ha tenido que ser desviado por Logroño hasta Miranda de Ebro así como al de Madrid-Pamplona que llevaba a cabo el recorrido inverso.