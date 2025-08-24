Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle

Los sospechosos se atrincheraron en una vivienda cercana y fue necesaria la intervención de los 'Bizkor' de la Ertzaintza

A. Mateos y V. Riesgo

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:46

La pelea entre varios jóvenes ocurrida ayer en la calle Txabarri de la localidad vizcaína de Sestao y que se saldó con un apuñalado trasladado ... a Cruces tuvo su origen en un robo con fuerza. Fuentes del Departamento de Seguridad informan que dos hombres de 59 y 31 años de edad fueron detenidos tras atrincherarse en una vivienda cercana al lugar de los hechos después de haber robado las zapatillas a uno de los agredidos y haber apuñalado al amigo de la víctima. Ambos están acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y otro delito de lesiones con arma blanca

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  5. 5

    Muere un corredor de 17 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  6. 6 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  7. 7 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  8. 8

    Asesinato en una tienda de golosinas
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle

El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle