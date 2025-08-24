El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle

La pelea entre varios jóvenes ocurrida ayer en la calle Txabarri de la localidad vizcaína de Sestao y que se saldó con un apuñalado trasladado ... a Cruces tuvo su origen en un robo con fuerza. Fuentes del Departamento de Seguridad informan que dos hombres de 59 y 31 años de edad fueron detenidos tras atrincherarse en una vivienda cercana al lugar de los hechos después de haber robado las zapatillas a uno de los agredidos y haber apuñalado al amigo de la víctima. Ambos están acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y otro delito de lesiones con arma blanca

Los hechos comenzaron en torno a las 21.45 horas. Los dos acusados se levantaron de la terraza de un bar y se acercaron a una de las dos víctimas, al que sin mediar palabra, le agredieron mientras le robaban las zapatillas que llevaba puestas. El amigo de la víctima salió en su defensa y fue agredido con un arma blanca. Recibió tres puñaladas (dos en el bíceps femoral y otra en el glúteo) por las que fue trasladado al hospital de Cruces con heridas sangrantes. Informan estas mismas fuentes que su vida no corre peligro.

Los detenidos huyeron del lugar de los hechos y se refugiaron, a escasos metros, en un piso de la misma calle Txabarri. Los agentes dieron con ellos gracias a las indicaciones de la persona que había sufrido el robo de sus zapatillas. Varios efectivos de Protección Ciudadana de la Ertzain-etxea de Sestao acudieron inmediatamente al citado piso sellando las dos entradas al domicilio, imposibilitando la entrada y salida de nadie del lugar.

Sin embargo, la actuación policial iba a complicarse aún más. Los agresores se negaron a salir del piso y los agentes desplegados en la zona solicitaron la presencia de una Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI) -también conocidos como 'Bizkor'-. Estos últimos consiguieron que los atrincherados abandonasen la vivienda sin presentar mayor resistencia y tras unos minutos de negociación, indican fuentes policiales.

Los dos varones fueron acusados de sendos delitos de robo con violencia e intimidación y otro de delito de lesiones por arma blanca. Asimismo, los ertzainas recuperaron el cuchillo presuntamente utilizado en la agresión y las zapatillas sustraídas que habían sido el desencadenante de las agresiones.

Fuentes municipales consultadas anoche por este periódico mostraban su sorpresa por la naturaleza del episodio «en una zona que en otro tiempo arrastraba problemas de seguridad, pero que en la actualidad parecía haber invertido esa tendencia».

Es el segundo susto que sufre la localidad en pocos meses. El pasado 1 de mayo, a medio kilómetro, en la calle Los Baños, dos jóvenes fueron detenidos tras agredirse mutuamente en el transcurso de una violenta pelea. Uno de ellos causó heridas con una navaja a su víctima en la cara y en el cuello. Ambos fueron trasladados al hospital.