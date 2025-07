Apalean a un joven de 16 años, hijo de una vasca y un marroquí, en Torre Pacheco: «Rompieron botellas de cristal para clavárselas»

Una de las primeras imágenes grabadas en Torre Pacheco (Murcia) que puso en alerta a las autoridades fue el linchamiento a un joven durante una ... manifestación de condena por la paliza que tres chavales, de origen marroquí, le propinaron a un vecino de la localidad de 68 años.

Esta víctima tiene solo 16 años y acudió a la marcha en repulsa por lo ocurrido días atrás con Domingo, el jubilado apaleado. Su madre, nacida en Euskadi, lo cuenta a las cámaras de 'Mañaneros', en TVE: «Me dijo, 'quiero ir a la manifestación porque podría ser mi yayo'».

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, dos días después de la paliza a Domingo, y en un clima de tensión irrespirable entre vecinos. Un tercio de la localidad es de origen foráneo y parte del pueblo les responsabiliza de que delitos como los hurtos o las agresiones se hayan disparado en los últimos años.

Bajo ese clima de tensión se celebró la manifestación de apoyo a Domingo y en la que este joven de 16 años sufrió una paliza. «Todo estaba normal hasta que un grupo se gira y lo reconoce, quizás por su padre -de origen marroquí-, y le empiezan a gritar 'moro de mierda vete a tu país'», cuenta su madre, rota de dolor por las imágenes que ya han corrido como la pólvora por Internet: «Está en el suelo rodeado de muchos hombres de 40 años, que incluso tendrán hijos».

Al chaval le comenzaron a golpear en la esquina del edificio del Ayuntamiento. Según ha relatado la mujer en televisión, una decena de agresores «se abalanzan contra la policía y le empiezan a pegar tortazos». Los agentes consiguen sacarlo del tumulto y escoltarlo «porque le iban a matar». «Un agente me ha dicho 'tu hijo ha vuelto a nacer porque estaban rompiendo botellas de cristal para clavárselas'», afirma entre lágrimas.

El estado anímico del joven está por los suelos porque el linchamiento no ha quedado ahí. Denuncia su madre que «han cogido» sus redes sociales y que «tiene miedo de salir a la calle». Precisamente, esta mujer asegura que en las últimas horas un grupo de personas ha llegado hasta el barrio donde residen «con cuchillos y machetes». «El crío me ha dicho que no se siente seguro... ¡y esta es su casa. Él ha nacido aquí!», protesta la mujer.