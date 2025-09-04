Cazan a un pasajero estadounidense en el aeropuerto de Bilbao con 3.900 monedas de un euro escondidas en la maleta El pasajero viajaba con más de 25.000 euros sin declaradas escondido entre su equipaje

J.M. Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:30 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Bizkaia ha dado a conocer una actuación llevada a cabo el pasado 25 de julio en la que un pasajero estadounidense fue sorprendido en el aeropuerto de Bilbao con más de 25.000 euros ocultos sin declarar en el equipaje, de los cuáles más de 3.900 correspondían a monedas de un euro, que fueron detectadas por los agentes mediante rayos X.

Se trata de una intervención conjunta de guardias civiles de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Bilbao, junto con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, quienes diariamente realizan, entre otras actuaciones, controles de divisas a pasajeros y equipajes en la zona de salidas del aeropuerto de Loiu.

En uno de estos análisis, detectaron mediante el visionado por rayos X del equipaje facturado, dos maletas que contenían una gran cantidad de monedas. Tras localizar al propietario, un pasajero de nacionalidad estadounidense con destino Frankfurt, se procedió a la inspección de su equipaje.

Fue entonces cuando en el interior de las maletas facturadas hallaron 3.982,98 euros en monedas de un euro y, en el equipaje de mano, 21.270 euros en billetes y 1.736,05 francos suizos (equivalentes a 1.860,09 euros al cambio actual), ocultos en varios portafolios y carteras.

La suma total ascendía a 25.252,98 euros, sin que el viajero presentara la declaración obligatoria de movimiento de medios de pago (modelo E-1). Ante estos hechos, se procedió a la aprehensión de 24.252,98 euros y los 1.736,05 francos suizos, dejando al pasajero 1.000 euros en concepto de mínima supervivencia.

(1/4)

💸#FiscalyFronteras han intervenido más de 25.000 € sin declarar, a un pasajero en #aeropuertodebilbao.



👮‍♂️Los agentes detectaron mediante la máquina de rayos X, númerosas monedas en su equipaje facturado procediendo a revisar el resto de equipaje. pic.twitter.com/pvC9cdYg9Y — Guardia Civil Bizkaia (@gcivilbizkaia) September 4, 2025

El dinero intervenido fue depositado en una cuenta del Banco de España, destinada a este tipo de expedientes y se formuló una denuncia remitida a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.