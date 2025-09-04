Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dinero incautado a un pasajero estadounidense en el aeropuerto de Bilbao. GC

Cazan a un pasajero estadounidense en el aeropuerto de Bilbao con 3.900 monedas de un euro escondidas en la maleta

El pasajero viajaba con más de 25.000 euros sin declaradas escondido entre su equipaje

J.M.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:30

La Guardia Civil de Bizkaia ha dado a conocer una actuación llevada a cabo el pasado 25 de julio en la que un pasajero estadounidense fue sorprendido en el aeropuerto de Bilbao con más de 25.000 euros ocultos sin declarar en el equipaje, de los cuáles más de 3.900 correspondían a monedas de un euro, que fueron detectadas por los agentes mediante rayos X.

Se trata de una intervención conjunta de guardias civiles de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Bilbao, junto con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, quienes diariamente realizan, entre otras actuaciones, controles de divisas a pasajeros y equipajes en la zona de salidas del aeropuerto de Loiu.

En uno de estos análisis, detectaron mediante el visionado por rayos X del equipaje facturado, dos maletas que contenían una gran cantidad de monedas. Tras localizar al propietario, un pasajero de nacionalidad estadounidense con destino Frankfurt, se procedió a la inspección de su equipaje.

Fue entonces cuando en el interior de las maletas facturadas hallaron 3.982,98 euros en monedas de un euro y, en el equipaje de mano, 21.270 euros en billetes y 1.736,05 francos suizos (equivalentes a 1.860,09 euros al cambio actual), ocultos en varios portafolios y carteras.

La suma total ascendía a 25.252,98 euros, sin que el viajero presentara la declaración obligatoria de movimiento de medios de pago (modelo E-1). Ante estos hechos, se procedió a la aprehensión de 24.252,98 euros y los 1.736,05 francos suizos, dejando al pasajero 1.000 euros en concepto de mínima supervivencia.

El dinero intervenido fue depositado en una cuenta del Banco de España, destinada a este tipo de expedientes y se formuló una denuncia remitida a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  7. 7

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  8. 8 Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  9. 9 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  10. 10 Por qué Euskadi se libra de los recortes de Ryanair casi por completo y es un caso único en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cazan a un pasajero estadounidense en el aeropuerto de Bilbao con 3.900 monedas de un euro escondidas en la maleta

Cazan a un pasajero estadounidense en el aeropuerto de Bilbao con 3.900 monedas de un euro escondidas en la maleta