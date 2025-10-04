Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Policía Municipal de Santurtzi coloca una valla cerca de la ambulancia que fue detenida. DV

Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado

La Policía Municipal de Santurtzi le dio el alto ayer y le denunció por una falta muy grave, lo que podría acarrear una multa de 500 euros y 4 puntos del carné

Josu García

Josu García

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:03

Comenta

La Policía Municipal de Santurtzi dio el alto ayer a una ambulancia de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) que no estaba en situación ... de emergencia y que circulaba junto al Parque Central de la localidad marinera. Los agentes exigieron al conductor los papeles y los permisos preceptivos y descubrieron que la persona que iba al volante no tenía el carné adecuado para llevar el vehículo (se requiere el C porque la masa máxima superaba los 3.500 kilogramos). La actuación se saldó con una denuncia por una infracción muy grave, lo que podría derivar en una multa de 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carné del tipo B, que era la autorización que tenía el conductor, según ha sabido este diario de fuentes policiales.

