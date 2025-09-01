Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo García en una foto de su Instragram. R. C.

«Solo sé que Dios me ha elegido»

El influencer granadino Pablo García abandonará Instagram, su principal vía de ingresos, donde tiene más de 650.000 seguidores, para entrar al seminario; IDEAL ha hablado con él tras anunciar su decisión

Laura Velasco

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:37

Dice que es su esencia, que nació para ello; solo le hacía falta tiempo para darse cuenta. Pablo García (Granada, 1990) siempre ha presumido de ... su fe, primero en 'petit comité', luego ante sus más de 650.000 seguidores de Instagram, pero hasta hace unos meses no supo con certeza que su sino era ser sacerdote. En los últimos cuatro años, además de publicar con naturalidad su amor por Dios y la importancia del rezo en su día a día, tan necesario para él como respirar, ha hecho de las redes sociales su modo de vida. Gracias a las campañas publicitarias y a sus trabajos como modelo ha vivido cómodamente y ha viajado por el mundo, pero ahora le toca cerrar esa etapa (y las redes) para embarcarse en un proyecto tan «ilusionante» como diferente: ingresar en el seminario a finales de mes. Así lo anunció el pasado domingo a sus seguidores a través de un vídeo que generó una ola de visualizaciones y comentarios imposible de abarcar: «Sabía que pasaría esto porque a ojos del mundo es muy llamativo, pero estoy tranquilo. Voy a vivir la vida que Dios pensó para mí», explica en una entrevista a esta redacción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  10. 10

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Solo sé que Dios me ha elegido»

«Solo sé que Dios me ha elegido»