Educación

El sistema de becas no universitarias se refuerza con un 5,5% más

Se fortalece la inclusión educativa y la atención a la diversidad con ayudas a estudiantes con discapacidad intelectual y alumnado gitano en Gipuzkoa

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El Departamento de Educación refuerza el sistema de becas no universitarias. Los Presupuestos para 2026 contemplan una partida de 72 millones de euros, un aumento ... del 5,5% con respecto al ejercicio anterior que supondrá llegar a más familias vascas que lo necesiten. El Departamento plantea actuaciones orientadas a compensar «desigualdades sociales y mejorar el rendimiento académico», y uno de los instrumentos «clave» es el programa de becas, diseñado para apoyar al alumnado y sus familias, y facilitar el acceso a oportunidades formativas más allá del aula, incluyendo el aprendizaje de idiomas y la educación medioambiental.

