El sistema de becas no universitarias se refuerza con un 5,5% más

El Departamento de Educación refuerza el sistema de becas no universitarias. Los Presupuestos para 2026 contemplan una partida de 72 millones de euros, un aumento ... del 5,5% con respecto al ejercicio anterior que supondrá llegar a más familias vascas que lo necesiten. El Departamento plantea actuaciones orientadas a compensar «desigualdades sociales y mejorar el rendimiento académico», y uno de los instrumentos «clave» es el programa de becas, diseñado para apoyar al alumnado y sus familias, y facilitar el acceso a oportunidades formativas más allá del aula, incluyendo el aprendizaje de idiomas y la educación medioambiental.

Además de las becas, se contempla las partidas para comedores (36 millones) y transporte escolar (43,5 millones), incluyendo los acompañantes y las asignaciones individuales. – La consejería subvenciona la mayor parte del coste de estos servicios complementarios en los centros públicos–.

Entre las inversiones del departamento de Educación, que cuenta con una partida de 3.346,5 millones de euros, el gasto en el capítulo de personal se refuerza un 4,5%, con 80 millones más.

Por otro lado, el Consorcio Haurreskolak –cuenta con una red de 239 centros ubicados en 181 municipios vascos a día de hoy– tendrá una financiación cercana a los 86 millones de euros. Al inicio del año 2026 la oferta se incrementará en 349 plazas con la apertura de diferentes centros, entre ellos tres en Donostia y dos en Eibar, y la estimación es que para el curso 2026-27 se puedan ofrecer 9.700 plazas en 256 centros ubicados en 187 municipios.

En el ámbito de la Formación Profesional, las políticas dirigidas a su desarrollo e implementación contarán con 65 millones.

Además, Seis centros ubicados en Donostia, Azpeitia, Azkoitia y Beasain reciben 15.500 euros cada uno dentro de la línea HLBHIP (Hezkuntza Laguntza Berezia /Educación Especial).