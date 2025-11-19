Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en un acto EFE

Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por presunto espionaje «masivo»: «No puede quedar impune»

El presidente del Gobierno ha adelantado que citarán en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja a los responsables de la empresa y también a expertos para que esclarezcan lo ocurrido

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que llamará a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de la ... empresa Meta -matriz de aplicaciones como Facebook, Whatsapp o Instagram- para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje «sistemático y masivo» a usuarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  7. 7

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por presunto espionaje «masivo»: «No puede quedar impune»

Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por presunto espionaje «masivo»: «No puede quedar impune»