Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por presunto espionaje «masivo»: «No puede quedar impune»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que llamará a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de la ... empresa Meta -matriz de aplicaciones como Facebook, Whatsapp o Instagram- para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje «sistemático y masivo» a usuarios.

Además ha adelantado que en el próximo semestre presentará una batería de medidas concretas para hacer frente a varios retos del ámbito digital, la desinformación, la protección de los menores, la erradicación de los discursos de odio y la vulneración de la privacidad, según ha indicado en el acto 'Metafuturo', organizado por Atresmedia.

Sánchez ha adelantado que citarán en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja a los responsables de la empresa y también a expertos para que esclarezcan lo ocurrido, «identifiquen responsabilidades y garanticen que los derechos no han sido vulnerados de manera sistemática y masiva».

De este modo se ha referido a una investigación académica en España, Bélgica y Países Bajos que ha descubierto un presunto espionaje a millones de usuarios mediante un sistema oculto que permitía rastrear la actividad en Internet, aunque estos navegasen en modo incógnito o mediante una VPN.

«Aunque los usuarios creían estar protegidos Meta seguía mirando y conocía quien hacia qué en el espacio digital a través de sus navegadores y teléfonos sin consentimiento de usuarios», ha señalado.

Ante estas presuntas irregularidades ha asegurado que en España la ley está «por encima de cualquier algoritmo y quien vulnere esos derechos y libertades pagará las consecuencias», subrayando que prácticas de este tipo no pueden quedar «impunes».

En un discurso muy duro hacia las grandes plataformas digitales, --ha mencionado a Meta, Google, X y Tiktok-- Sánchez ha calificado las redes sociales como «un estado fallido» y un territorio «sin ley» y ha acusado a las plataformas de actuar de forma «tibia» o «inexistente» en el peor de los casos, ante las advertencias lanzadas por las administraciones.

«Las grandes plataformas han operado durante años como si esto no fuera con ellas, como si las reglas no les afectaran y esa sensación de impunidad ha agravado los problemas» mencionados previamente.

«Nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica», ha lanzado Sánchez lanzando una advertencia a continuación: «Nuestra libertad y bienestar valen más que su avaricia y su beneficio».