Salva a una mujer de las aguas del Pisuerga: «Si tardo un minuto más, se ahoga»

«Estábamos entrenando en el Pisuerga y justamente en el puente Colgante había una mujer nadando, que estaba ya cansada y se estaba medio ahogando». ... Así comienza su relato en primera persona el piragüista Enrique Navas 'Tite', que en la tarde de este lunes rescató a una mujer del río mientras se encontraba entrenando con su piragua en Valladolid.

Tite pensaba que el entrenamiento de ayer sería uno más, pero todo cambió cuando se percató de la presencia de esta mujer en el agua. La preparación quedó en un segundo plano y lo único importante fue salvar a esta persona. «Lo que he hecho ha sido ponerme a su lado con la piragua y decirle que se agarrara, pero la mujer estaba tan débil que no tenía fuerza ni para agarrarse. Cuando he visto que no podía más, le he intentado coger del bañador, pero no podía con ella. Una piragua al final es inestable y se me hundía», relata este piragüista, al que no le quedó otra que completar el rescate a nado para evitar una tragedia. «Me ha tocado tirarme del agua, dejar la piragua y sacarla nadando. Si llegó a tardar un minuto más, se ahoga», según informa El Norte de Castilla.

Hasta tres llamadas alertaron esta tarde al 112 de la presencia de esta mujer en el Pisuerga a la altura del puente Colgante. El servicio de emergencias trasladó el aviso a Sacyl, a los bomberos, al Centro Coordinador de Emergencias, a la Policía Nacional y la Municipal. Pero la persona que logró salvar a la mujer, tras sacarla del río en el embarcadero entre el puente Colgante y el puente Juan de Austria, fue el piragüista paralímpico Enrique Navas 'Tite', al que le falta una pierna de nacimiento. Tite, que logró una medalla de plata en el mundial hace un par de años, sabía bien lo que tenía que hacer, ya que el de esta tarde ha sido el cuarto rescate que culmina en poco más de tres años. «Este es el cuarto rescate que hago, tres con vida y uno sin vida. Te queda una sensación maravillosa el hecho de haber salvado la vida a una persona, pero también te comen los nervios durante todo el día. Te corren unas 'hormiguillas' por el estómago que no se van», reconoce este joven vallisoletano de 32 años que milita en el CMDC. Breogán.

El rescate fue un éxito, tanto que hasta fue celebrado por las decenas de personas que lo siguieron desde el puente. «Ha habido unas personas que han aplaudido desde el puente y la Policía me ha dado las gracias», explica Tite, quien asegura desconocer los motivos por los que la mujer se encontraba en el río. «No sé nada de la persona que he sacado. Cuando la he dejado, ha vomitado todo el agua que había tragado y yo me he ido», explica este piragüista que, con su acción, salvó la vida de una mujer de 42 años que fue trasladada al hospital Río Hortega.