Alternativas a la pasta durante tu dieta baja en carbohidratos Los zoodles o pasta de verduras son una buena alternativa a la pasta tradicional. Uno de los alimentos que más se echa en falta cuando estás a dieta es un buen plato de pasta, pero tenemos la solución para que puedas comerla cada día sin saltarte la dieta ¡y sin remordimientos! VERDURAS ESPIRALIZADAS Martes, 12 marzo 2019, 00:23

Las dietas bajas en carbohidratos generalmente tienen el handicap de provocar ansiedad por no poder comer todo aquello que restringe, sobre todo pan, arroz y pasta. La buena noticia es que vas a poder darte un buen atracón de pasta sin saltarte ni un poquito la dieta. No te pierdas estas opciones 'low carb' con las que podrás darte más de un homenaje.

Verduras espiralizadas

Son todo un fenómeno foodie y un recurso habitual en dietas como la cetogénica o la low carb. Los amantes del fitness las adoran, y es que los zoodles o verduras espiralizadas son un gran trampantojo que te va a permitir elaborar platos de pasta totalmente de dieta saludable baja en carbohidratos.

Gracias a esta pasta vegetal vas a incluir más verduras en tu dieta de la forma más deliciosa porque podrás preparar salsas y aliños para ella como si de un plato de espaguetis al uso se tratase. Salsa pesto, ajo y perejil, gambas al ajillo, boloñesa, setas… las posibilidades son infinitas (siempre que sean saludables, no vale ponerle nata ni mantequilla a lo loco).

Podrás hacer tus zoodles o espaguetis de verduras con calabacín, zanahoria, remolacha… puedes tomarlos crudos, escaldándolos un par de minutos o pasándolos por la sartén. Si aún no te has hecho con un espiralizador, no lo dudes ¡lo necesitas!

Pasta de legumbres

Aunque con los vegetales podrás tomar tu plato de espaguetis a diario si lo deseas, con la pasta de legumbres vas a poder darte un capricho de vez en cuando dentro de tu dieta baja en carbohidratos.

Las legumbres te van a aportar nutrientes como vitaminas y minerales (potasio, calcio, magnesio y hierro). Son una buena y sanísima opción para sustituir la pasta tradicional por un plato que a simple vista podría ser similar e igual de rico.

La pasta de lenteja roja ha adquirido mucha fama en los últimos tiempos y no es para menos, esta buenísima, la puedes preparar con la salsa saludable que más te apetezca y además no necesitas hacerla porque la puedes encontrar en cualquier tienda de comida bio e incluso en los supermercados. También puedes probar con pasta de guisantes o de garbanzos.

Shirataki, la pasta sin calorías

No tiene apenas calorías y tiene un efecto saciante inmediato. La pasta shirataki procede de la raíz de konjac asiática y es fundamentalmente fibra soluble 100% vegetal, por lo que favorece el tránsito intestinal y la eliminación de toxinas. No contiene gluten, ni grasas ni azúcares.

Es una opción perfecta en dietas de adelgazamiento, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y se hace rapidísimo en sartén u olla. Puedes acompañarla de cualquier aliño o salsa ligera ya que la pasta shirataki es bastante insípida. Podrás disfrutar de un buen plato de pasta hasta arriba sin ningún tipo de remordimientos.

¿Quién dijo que no ibas a poder comer pasta en tu dieta de adelgazamiento? Ya tienes recursos suficientes para erradicar esa premisa. ¡Bon appétit!