La UE prohíbe dos sustancias tóxicas en esmaltes y geles de uñas por riesgo de cáncer y problemas de fertilidad La limitación implementada este lunes busca proteger tanto a los profesionales que trabajan a diario con estos productos como a las clientas que los utilizan

La manicura con esmalte semipermanente se ha popularizado en la última década por su resistencia y durabilidad, ya que se logran unas uñas brillantes durante semanas. Sin embargo, lo que parecía inofensivo parece entrañar algunos riesgos para la salud. Desde el 1 de septiembre de 2025, la Unión Europea ha prohibido el uso de dos ingredientes habituales en estos cosméticos: el TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylohosphine Oxide) y el DMPT (N,N-dimethyl-p-toluidine). Ambos han sido clasificados por La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores como sustancias cancerigenas que pueden reducir la fertilidad y provocar irritaciones en la piel y los ojos.

La medida, recogida en el Reglamento (UE) 2025/877, aprobado el pasado mayo, actualiza la normativa de cosméticos vigente (Reglamento 1223/2009) y obliga a fabricantes, distribuidores y salones de belleza a retirar de inmediato los productos que contengan estas sustancias. El impacto en el sector ha sido directo, ya que hasta ahora estos compuestos se utilizaban de forma generalizada para acelerar el secado del esmalte y fijarlo a la uña mediante lámparas LED de radiación ultravioleta.

En los centros de estética, la noticia ha generado preocupación, pero también reconocimiento hacia una normativa que protege tanto a profesionales como a clientas. «No espero a que una normativa me diga qué es dañino. Mi empresa nació con una idea muy sencilla: solo ofrezco aquello que yo misma usaría en mi cuerpo», explica Oihana Lozano, responsable de la estética Arianne. «Para mí, la verdadera innovación está en cuidar la salud con responsabilidad, no en seguir tendencias. Si un producto no es seguro para mí, tampoco lo es para mi negocio, y la normativa simplemente confirma lo que ya tenía claro», indica.

El auge de la manicura semipermanente ha sido imparable, ya que son esmaltes que pueden durar hasta tres semanas sin perder brillo ni resistencia, lo que los ha convertido en la opción favorita de muchas personas. Pero el desconocimiento sobre sus posibles riesgos ha llevado a que miles de personas se los apliquen incluso en casa sin ningún profesional. «No me quedan perfectas, pero estoy entretenida mientras me las hago», detalla Sandra Perea, una joven estudiante de Comunicación Audiovisual. Pero, esto era cuando no estaba al tanto de los componentes que ahora han sido vetados. «En cuanto me enteré mire las etiquetas de los pinta uñas y si que he tenido que tirar alguno», explica. Desde el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores recuerdan que es fundamental leer las etiquetas de los productos para comprobar si contienen estos ingredientes y, en caso afirmativo, dejar de utilizarlos.

Cuidado con las lámparas LED

Los productos químicos no son el único motivo de preocupación. También las lámparas LED empleadas en la manicura semipermanente han estado bajo revisión. En 2023, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) advirtió de los riesgos potenciales de estos dispositivos. Aunque precisó que la radiación recibida en una sesión es entre seis y ocho veces menor que la que se acumula durante un día soleado de verano, no descartó que la exposición continuada y repetida pueda dañar el ADN celular.

Los dermatólogos señalan que este daño, acumulado a largo plazo, podría derivar en fotoenvejecimiento, pigmentación de la piel o reacciones alérgicas, por lo que recomiendan medidas de protección sencillas, como aplicar fotoprotector en las manos antes de cada sesión.

