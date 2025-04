Un trabajador del centro de Alcoy introdujo el virus que ha matado a 26 ancianos

Arturo Cervellera Valencia Jueves, 26 de marzo 2020, 14:23 | Actualizado 22:49h. Comenta Compartir

El caso de la residencia de ancianos de Alcoy Domus Vi se mira con preocupación por parte de las autoridades sanitarias. 26 muertos en un complejo con algo más de 130 usuarios, 60 internos con casos positivos o síntomas y más de una docena de trabajadores en aislamiento ante la sospecha de que tengan el coronavirus. La conselleria de Sanidad tomó las riendas del asilo hace una semana y desde entonces ha tratado de investigar los motivos de estos dramáticos datos. Este jueves, pudo confirmar el origen de este devastador brote, un trabajador del mismo centro.

Tal y como informó Ana Barceló, consellera de Sanidad, fue un empleado, que no sabía que era portador de la enfermedad, el que trasmitió la infección entre sus compañeros y los ancianos que atendía, que son un colectivo de especial riesgo al presentar patologías previas. Pese a este avance todavía no existe una conclusión clara sobre por qué en este caso ha sido tan virulento el virus ya que en otros geriátricos la pandemia también se ha expandido a raíz de un trabajador y las muertes no son tan elevadas. El departamento de epidemiología trabaja para tratar de encontrar esta causa y apuntó que uno de los motivos puede ser el hecho de que hayan más usuarios en Alcoy que en otros centros como el de Torrent, donde también hay un brote de coronavirus pero los fallecimientos son nueve.

Los 26 muertos de esta residencia suponen más de la mitad de los fallecimientos en asilos en la Comunitat Valenciana, que se sitúan en 44. Todo indica que este número continuará aumentado ya que desde el entorno de los familiares de la residencia de Alcoy afirmaron que las defunciones aumentan por horas y que durante la jornada de ayer fueron cuatro ancianos más los que perdieron la vida a causa de la enfermedad aunque aún no estaban contabilizados en los datos de la Generalitat, hechos públicos por la mañana.

La expansión del coronaviurs afecta ya a 49 residencias de toda la Comunitat. En total, hay 221 usuarios positivos (40 más que en la jornada de ayer) y 67 trabajadores con la enfermedad. Además, 407 empleados están en cuarentena al presentar síntomas compatibles con la infección a la espera de que se les realiza el test. Llama la atención que hasta ayer no empezaron las inspecciones de los 83 responsables en residencias sin positivos para garantizar que cumplen las medidas de protección. Desde la conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra aseguraron que antes de que las competencias fueran asumidas por la conselleria de Sanidad se llevaban a cabo visitas, aunque casi un 70% menos de las que se van a realizara partir de ahora.

«Vivimos desolados»

Las horas pasan muy lentas para los familiares de los usuarios de la residencia de Alcoy Domus Vi y los días parecen interminables. Los hijos, sobrinos, nietos, maridos o esposas de los ancianos que están confinados pasan con angustia esta situación y aseguran que la «la falta de comunicación» les hace «vivir desolados».

Así se pronuncia José Luis García, portavoz de la plataforma de familiares que se ha constituido formalmente los últimos días y que asegura que aunque entienden que los trabajadores están desbordados cree que se debería dedicar tiempo a informar a las familias. «La responsabilidad de la comunicación es del centro pese a que la conselleria de Sanidad ha intervenido pero apenas recibimos un par de llamadas a la semana» lamenta José Luis, que ya hace casi tres días desde que tuvo la última noticia sobre su tía, que dio positivo en la prueba de coronavirus. «No entendemos que una empresa con 22.000 empleados y y especializada en residencias no pueda dar un mejor servicio», sentencia.

José Luis comenta que la plataforma se ha convertido «en un lugar de encuentro virtual en el que pueden darse ánimos entre ellos« pero admite que también tienen que dar el pésame por muchos fallecimientos. »Hay indignación entre la gente porque consideramos que falta información que no solo podría ser útil para nosotros sino para otros centros« destaca José Luis, que incide en que mantienen el contacto con un abogado y no descartan acudir a los tribunales cuando todo haya terminado.