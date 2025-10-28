Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga en protesta por el intrusismo en el sector

Los técnicos sanitarios de Osakidetza y de todo el Sistema Nacional de Salud están llamados a secundar cuatro jornadas una huelga para reclamar una serie ... de mejoras laborales. Entre las cuestiones que piden estos profesionales está el evitar el intrusismo laboral. Para ello instan a las administraciones sanitarias a que únicamente permitan desarrollar estas funciones a las personas que cuenten con la titulación pertinente para ejercerlas.

En esa misma línea solicitan el reconocimiento oficial de su profesión y la incorporación de una serie de derechos laborales. Entre ellos la posibilidad de jubilarse a los 60 años o la inclusión de sus puestos como técnicos superiores en el grupo B en el que el Sistema Nacional de Salud clasifica a las diferentes profesiones sanitarias. Esta última medida llevaría aparejada una mejora de las condiciones salariales de estos trabajadores.

Todas estas peticiones son las que han trasladado los representantes de estos profesionales al Ministerio de Sanidad. A esta administración le solicitan que atienda estas demandas dentro de la renovación del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que está actualmente en tramitación. Al no haber obtenido respuesta a estas peticiones, las centrales han convocado cuatro jornadas de huelga como medida de presión. Estas se celebrarán los días 30 y 31 de octubre, así como el 3 y el 4 de noviembre.

¿Y qué hacen los técnicos superiores sanitarios? Su papel es fundamental a la hora de poder establecer cualquier diagnóstico. Están presentes a la hora de llevar a cabo numerosas pruebas de imagen (mamografías, resonancias, radiografías...) esenciales para detectar o comprobar la evolución de diferentes patologías. También se encargan de procesar las biopsias, ayudar en la aplicación de tratamientos frente al cáncer o acondicionar muestras para su análisis, entre otras serie de funciones. La huelga convocada para estos próximos días podría frenar la realización de numerosos exámenes previstos en la sanidad vasca durante esas fechas. Técnicos sanitarios son los de rayos, radioterapia, medicina nuclear, anatomía patológica, laboratorio o documentación sanitaria.