Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dr. José Luis Monfort

Últimas novedades contra las varices

Muy rápidas y eficientes, a la vez que menos invasivas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:45

Imagen - Dr. José Luis Monfort
Miembro del capítulo de Flebología de la Sociedad Española de Cirugía Vascular y director de la Unidad de Flebología

Dr. José Luis Monfort

Centro Médico Amara

Un gran equipo de médicos especialistas dirigido por el Dr. Monfort y con una experiencia de más de 30 años en el tratamiento de la enfermedad venosa (varices)

Detectar de una manera precoz la Insuficiencia Venosa Crónica, una patología cuyas principales manifestaciones clínicas son las varices y las piernas cansadas, y concienciar sobre los riesgos que conlleva esta enfermedad, es una manera de garantizar una mejor calidad de vida de muchos pacientes. Es fundamental adoptar tanto medidas de prevención como hábitos saludables, sobre todo en aquellas personas que tienen una predisposición genética, que llevan una vida sedentaria, que tienen sobrepeso o que ejercen una profesión que les obliga a permanecer largas horas de pie o sentado, que tienen problemas hormonales o que estén embarazadas.

Las opciones terapéuticas más selectivas se realizan también de manera ambulatoria, con una inmediata incorporación a la actividad diaria

Por otra parte, cabe destacar, asimismo, que resulta imprescindible diagnosticar la insuficiencia venosa de una manera adecuada, realizar un buen estudio mediante un Ecodoppler color, lo que nos va a permitir realizar un diagnóstico preciso y un planteamiento terapéutico correcto.

Etapa de grandes cambios

Estamos en una etapa de grandes cambios en el tratamiento de las varices primarias. A los procedimientos quirúrgicos abiertos se han agregado:

Los tratamientos endoluminares de acceso percutáneo:

  • Esclerosis ecoguiada en forma de espuma.

  • La ablación mecánico química: Clarivein, Flebogrift.

  • Adhesivos endovenosos (Cianocrilatos).

  • Termoablación endoluminal: Láser (EVLA) RF y vapor de agua.

Cuentan con una amplia variedad de procedimientos ambulatorios con incorporación inmediata a la actividad laboral

Son opciones terapéuticas más selectivas que pueden realizarse ambulatoriamente, con una inmediata incorporación a la actividad diaria y que están demostrando una gran eficacia y una mínima incidencia de efectos secundarios.

Indudablemente, es imprescindible individualizar a cada paciente y utilizar las diferentes opciones terapéuticas con rigurosidad, ya que no existen tratamientos milagrosos para las varices y, dado su carácter evolutivo y su elevada recurrencia, es muy importante realizar un seguimiento periódico.

Nuevos equipos:

Procedimientos de termocoagulación de venas safenas:

  • Radiofrecuencia con catéter CR 45 i.

  • Neo V laser 1470 nm con fibra radial 600 m y 400 m.

Laboratorio vascular:

  • Falcon – Quad.Viasonix.

  • Ecodoppler color Myndray TE7 y TEX-20.

  • Ecodoppler color Sonosite MicroMaxx.

  • Ecógrafo Alpinion ECUBEí7 Full.

Centro Médico Amara

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  9. 9

    Cuando la herencia no descansa en paz
  10. 10

    Esteban se abre a pactar con Bildu un estatus que sea «un salto real» de reconocimiento nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Últimas novedades contra las varices

Últimas novedades contra las varices