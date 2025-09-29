Últimas novedades contra las varices

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:45 Compartir

Miembro del capítulo de Flebología de la Sociedad Española de Cirugía Vascular y director de la Unidad de Flebología Dr. José Luis Monfort Centro Médico Amara

Un gran equipo de médicos especialistas dirigido por el Dr. Monfort y con una experiencia de más de 30 años en el tratamiento de la enfermedad venosa (varices)

Detectar de una manera precoz la Insuficiencia Venosa Crónica, una patología cuyas principales manifestaciones clínicas son las varices y las piernas cansadas, y concienciar sobre los riesgos que conlleva esta enfermedad, es una manera de garantizar una mejor calidad de vida de muchos pacientes. Es fundamental adoptar tanto medidas de prevención como hábitos saludables, sobre todo en aquellas personas que tienen una predisposición genética, que llevan una vida sedentaria, que tienen sobrepeso o que ejercen una profesión que les obliga a permanecer largas horas de pie o sentado, que tienen problemas hormonales o que estén embarazadas.

Las opciones terapéuticas más selectivas se realizan también de manera ambulatoria, con una inmediata incorporación a la actividad diaria

Por otra parte, cabe destacar, asimismo, que resulta imprescindible diagnosticar la insuficiencia venosa de una manera adecuada, realizar un buen estudio mediante un Ecodoppler color, lo que nos va a permitir realizar un diagnóstico preciso y un planteamiento terapéutico correcto.

Etapa de grandes cambios

Estamos en una etapa de grandes cambios en el tratamiento de las varices primarias. A los procedimientos quirúrgicos abiertos se han agregado:

Los tratamientos endoluminares de acceso percutáneo: Esclerosis ecoguiada en forma de espuma.

La ablación mecánico química: Clarivein, Flebogrift.

Adhesivos endovenosos (Cianocrilatos).

Termoablación endoluminal: Láser (EVLA) RF y vapor de agua.

Cuentan con una amplia variedad de procedimientos ambulatorios con incorporación inmediata a la actividad laboral

Son opciones terapéuticas más selectivas que pueden realizarse ambulatoriamente, con una inmediata incorporación a la actividad diaria y que están demostrando una gran eficacia y una mínima incidencia de efectos secundarios.

Indudablemente, es imprescindible individualizar a cada paciente y utilizar las diferentes opciones terapéuticas con rigurosidad, ya que no existen tratamientos milagrosos para las varices y, dado su carácter evolutivo y su elevada recurrencia, es muy importante realizar un seguimiento periódico.

Nuevos equipos:

Procedimientos de termocoagulación de venas safenas: Radiofrecuencia con catéter CR 45 i.

Neo V laser 1470 nm con fibra radial 600 m y 400 m.

Laboratorio vascular: Falcon – Quad.Viasonix.

Ecodoppler color Myndray TE7 y TEX-20.

Ecodoppler color Sonosite MicroMaxx.

Ecógrafo Alpinion ECUBEí7 Full.

Centro Médico Amara www.centromedicoamara.com