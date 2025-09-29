Rejuvenecimiento facial

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:46 Compartir

Dr. Javier Martín Rodríguez Cirujano maxilofacial Policlínica Gipuzkoa

Los procesos de descolgamiento general, arrugas de la piel y atrofi a de tejidos condicionan unos cambios físicos y hacen que nuestra cara transmita una sensación que no es real

Conforme van pasando los años y de forma variable según cada persona y sus hábitos de vida (exposición al sol, consumo de tabaco, actividad física, etc.), existe una acentuación de estos signos de envejecimiento.

Se suelen ver afectadas todas las zonas de la cara, aunque con diferentes grados de intensidad. Existen también diferencias en el envejecimiento de las mujeres y de los hombres.

En etapas iniciales son las zonas alrededor de los ojos las que se ven afectadas. Aparecen arrugas en los párpados y, progresivamente, bolsas alrededor de los ojos. Pueden manifestarse cambios de color en la piel, adquiriendo un color más oscuro. A veces las cejas descienden, adoptan una posición más baja, y aparecen arrugas frontales. La sien suele perder volumen, al igual que las estructuras que rodean a los ojos.

Es necesario combinar tratamientos dirigidos a mejorar cada uno de los procesos fisiológicos responsables de estos cambios

En las mejillas y zonas centrales de la cara los tejidos se descuelgan y la grasa sufre un proceso de atrofia. Esto condiciona la aparición de arrugas profundas y un cambio en la forma facial. Se pierde el contorno mandibular.

El labio superior se alarga y hace que los dientes superiores sean menos visibles al hablar. Tanto el labio superior como el inferior pierden volumen y esto provoca que los dientes inferiores sean más visibles.

Las comisuras de la boca descienden, aparecen arrugas peribucales y la apariencia de nuestra sonrisa empeora.

En el cuello se pierde el contorno cervical, aparece la papada y la flacidez que junto a la grasa que se acumula en esta zona, produce un aspecto cervical envejecido.

Una sensación que no es real

Estos procesos de descolgamiento general, arrugas de la piel y atrofia de tejidos condicionan unos cambios físicos y hacen que nuestra cara transmita una sensación de cansancio, tristeza, enfado, apariencia no saludable, falta de vitalidad, pérdida de sensualidad… que no es real, ya que no nos sentimos así y esto empeora nuestra autoestima, pudiendo afectar a nuestras relaciones interpersonales.

Para corregir esto es necesario combinar tratamientos dirigidos a mejorar cada uno de los procesos fisiológicos responsables de estos cambios y desde el Servicio de Cirugía Maxilofacial de Policlínica, el Dr. Martín se propone un abordaje global del proceso. Para el descolgamiento facial y cervical, el tratamiento más eficaz es el de la cirugía de lifting. El objetivo de la misma no es estirar la piel, sino el de reposicionar, de una forma equilibrada y natural, los tejidos profundos de la cara. Esto hace que desaparezca el descolgamiento, las mejillas vuelvan a estar proyectadas, el cuello vuelva a tener contorno, reaparezca el reborde mandibular, la boca y labios tengan un aspecto más juvenil y la frente y las cejas adquieran y recobren la forma y el aspecto de nuestros años jóvenes.

Algunos hábitos, como el sol o el tabaco, pueden acentuar los signos de envejecimiento

El lifting facial siempre se combina con microinjertos de grasa autóloga (del propio paciente). Por medio de microcánulas se infiltra pequeñísimas porciones de grasa de forma progresiva en las zonas en donde se considera necesario, como en pómulos, órbitas, labios, sien, etc. Los injertos de grasa constituyen el fundamento de un rejuvenecimiento natural, devolviendo el volumen perdido y consiguiendo una reconstrucción tridimensional del rostro. Además, ayuda a conseguir unos resultados duraderos y sostenidos.

Parte de las arrugas mejoran con el procedimiento combinado de lifting y microinjerto de grasa, pero las de localización labial y periocular requieren un tratamiento de superficie adicional, que realizamos con un procedimiento de peeling profundo cuando las arrugas son muy pronunciadas o con infiltración con nanofat si son muy superficiales.

El tratamiento de peeling consiste en aplicación de aceite de crotón, que produce un efecto de congelación de la capa superficial de la piel y que, tras un periodo de curación, hace que se reduzcan o eliminen las arrugas. El procedimiento de infiltración con nanofat consiste en infiltrar un depurado de la grasa del paciente que proporciona factores regenerativos y mejoran las cualidades de la piel.

Los resultados con estos tratamientos propuestos son consistentes, naturales y estables.

Información: Policlínica Gipuzkoa Paseo Miramón, 174 20014 Donostia-San Sebastián

Teléfonos 679 334 371 / 943 00 28 00

www.maxilofacialmartin.com

consulta@maxilofacialmartin.com