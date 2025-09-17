Intestino permeable: la raíz oculta de las enfermedades de la piel La microbiota intestinal juega un papel fundamental en la salud de la piel. Cuando se desequilibra, puede afectar la respuesta inmunitaria cutánea y alterar la barrera intestinal, favoreciendo la aparición de enfermedades inflamatorias como dermatitis atópica, rosácea, acné o psoriasis

¿Qué relación existe entre el intestino permeable y las enfermedades de la piel?

Un intestino permeable permite que toxinas, bacterias y restos de alimentos pasen al torrente sanguíneo. Esto puede sobrecargar al hígado y activar el sistema inmunitario, generando inflamación y liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, contribuyendo al desarrollo de las enfermedades mencionadas.

Además, esta condición puede interferir con la absorción de nutrientes fundamentales para su salud, como las vitaminas A, C y E, los ácidos grasos omega-3 y el zinc.

Observar la apariencia de las deposiciones es una manera sencilla de saber qué tan saludable está tu intestino y cómo esto puede afectar tu piel.

¿Qué papel juega el sistema inmune en el desarrollo de las enfermedades cutáneas?

La piel no solo es una barrera física: es un reflejo directo de cómo actúa nuestro sistema inmunológico. Cuando este se desequilibra, pueden aparecer distintas enfermedades cutáneas:

● Dermatitis atópica: se caracteriza por una respuesta inmune exagerada del tipo Th2, provocando enrojecimientos, picazón, piel seca, etc.

● Psoriasis: involucra principalmente la activación de células Th1 y Th17, generando la aparición de placas escamosas en la piel, dolor articular, etc.

● Acné: la respuesta adaptativa involucra principalmente linfocitos Th17, que liberan citocinas proinflamatorias (IL-17, IL-22) que atraen neutrófilos y amplifican la inflamación en la piel.

● Rosácea: diversos estudios señalan una posible asociación con Helicobacter pylori, ya que esta bacteria podría desencadenar una respuesta inmune exagerada, activando células inflamatorias y mediadores que provocan enrojecimiento en la piel.

● Dermatitis seborreica: la entrada de bacterias o toxinas al torrente sanguíneo puede activar las glándulas sebáceas, aumentando la producción de sebo e inflamación. Además, un intestino permeable puede favorecer la proliferación de hongos como Malassezia furfur, que se nutren del sebo y generan compuestos que irritan la piel.

¿Qué alimentos pueden empeorar la salud de la piel? Comidas picantes

Lácteos de origen animal

Fritos, azúcar, ultraprocesados, embutidos grasos, harinas refinadas

Carne roja

Alimentos ricos en histamina: quesos curados, embutidos y carnes procesadas, pescados en conserva, fermentados (chucrut, kimchi, vinagre, etc), ciertas verduras (tomate, berenjena, espinacas, acelgas…), cítricos, etc

Alcohol

¿Qué alimentos ayudan a mantener la piel sana?

Elegir los alimentos adecuados puede ayudarnos a reducir la inflamación, prevenir brotes y mejorar la apariencia de la piel.

● Alimentos que aumentan los ácidos grasos de cadena corta (AGCC): alimentos ricos en fibra y almidón resistente, como legumbres, cereales integrales, frutas y tubérculos ayudan a reducir la inflamación y mejorar la salud de la piel.

● Infusiones: manzanilla, caléndula, saúco, té de Pau D´ Arco (antifúngico), tomillo.

● Frutas: granada, frutos rojos, papaya, aguacate, entre otras.

● Semillas: ricas en omega-3, que ayuda a regular el sistema inmune y la salud intestinal. Por ejemplo , la chía o el lino por ejemplo.

● Pescado azul: contienen EPA y DHA, ácidos grasos omega-3 que ayudan a modular el sistema inmune y disminuir los brotes inflamatorios.

● Hierbas y especias antiinflamatorias: cúrcuma, jengibre, orégano, tomillo, etc. Contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden ayudar a calmar la piel.

● Carne blanca

● Aceite de oliva virgen extra

¿Qué suplementos nutricionales son útiles para controlar la sintomatología? Probióticos: pueden resultar útiles para regular y mantener el equilibrio de la microbiota intestinal.

Vitamina D: modula la actividad de linfocitos T y otras células del sistema inmune, reduciendo la inflamación en la piel, y disminuye la producción de citocinas proinflamatorias como IL-17 y TNF-α.

Ácidos grasos esenciales (Omega 3 y Omega 6): el aceite de pescado (rico en EPA y DHA) y el aceite de onagra o de borraja (ricos en GLA) ayudan a reducir la inflamación y mejorar la barrera cutánea.

Reguladores hepáticos: cardo mariano, N-acetilcisteína (NAC), diente de león y boldo, alcachofa, cúrcuma, etc. Al mantener el hígado saludable, ayudan a regular los niveles de histamina y mediadores inflamatorios, reduciendo la inflamación, enrojecimiento y brotes en la piel.

Zeolita: es un mineral natural con propiedades detoxificantes y antioxidantes, que ayuda a reducir toxinas y estrés oxidativo en la piel.

Aceite de orégano: es un suplemento útil para la dermatitis seborreica porque tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes, ayudando a reducir hongos como Malassezia.

