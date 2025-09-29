Especialistas con dedicación exclusiva a la columna vertebral

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:46 Compartir

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología Dr. Gastón Camino

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología Dr. Sebastián Cruz

La columna vertebral es el eje central del aparato locomotor. Con el paso de los años, la columna sufre desgastes progresivos en las distintas etapas de la vida adulta. Algunas de esas lesiones generan síntomas que deterioran las actividades cotidianas, generando dolores, obligando a tomar medicaciones fuertes y generando una pérdida de calidad de vida. Cuando los síntomas degenerativos de la columna deterioran la calidad de vida es cuando se recomienda recurrir al especialista.

«Hemos incorporado planificaciones preoperatorias e intraoperatorias con realidad virtual y aumentada para mejorar la planificación quirúrgica»

La columna también puede sufrir fracturas, lesiones discales puras y pérdidas de la alineación normal. Los doctores Gastón Camino y Sebastián Cruz, cirujanos especialistas en la columna vertebral de Policlínica Gipuzkoa con extensa formación, experiencia profesional, dedicación exclusiva a la columna y calidez humana, nos explican qué opciones de tratamiento tienen hoy estas dolencias tan frecuentes. «Las patologías de la columna vertebral tienen distintas soluciones. Si el problema específico puede ser tratado de manera conservadora, los especialistas apostarán por los tratamientos más conservadores y menos agresivos, pero si los síntomas son graves o no han mejorado con opciones no quirúrgicas y deterioran la calidad de vida, se valorarán las opciones de tratamiento quirúrgico», indican.

Una solución personalizada

Cada problema, cada patología y cada paciente necesita una solución individualizada y personalizada. Por ello, es frecuente que se debatan diferentes técnicas para conseguir el mejor resultado. «La cirugía de la columna vertebral ha evolucionado en las últimas décadas hasta disponer de un amplio abanico de opciones. Cada paciente, cada lesión y cada contexto se beneficiará más de una opción concreta.

No existe un tratamiento único para solucionar diferentes problemas de una región tan compleja como es la columna vertebral», explican los expertos. En este contexto, «hay situaciones en las que la mejor opción es la cirugía endoscópica; en otras, es mejor optar por la cirugía tubular mínimamente invasiva; sin embargo, hay situaciones que requieren enfoques quirúrgicos de mayor complejidad, teniendo que recurrir a procedimientos más clásicos o combinados para poder garantizar un resultado duradero y efectivo».

El enfoque de especialistas

Los doctores Gastón Camino y Sebastián Cruz son cirujanos con dedicación exclusiva a la patología de la columna vertebral: «Conjuntamente valoramos las opciones de cada caso particular, buscando de qué opción se puede beneficiar más el paciente, pero siempre considerando la opción menos invasiva o agresiva posible. Para ello, nos valemos de técnicas de lo que se denomina cirugía mínimamente invasiva y endoscópica, que en contextos específicos pueden ser muy útiles y con recuperaciones precoces».

Los especialistas

Dr. Gastón Camino

El Dr. Gastón Camino es médico por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología por el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires. Con subespecialización en Cirugía de Columna en Buenos Aires, Universidad de California y Hospital for Special Surgery en Nueva York, EE. UU. Desde hace once años se dedica en exclusiva a la cirugía de la columna vertebral y ejerce en la actualidad en Policlínica Gipuzkoa–Quirónsalud realizando tanto técnicas quirúrgicas abiertas como procedimientos de cirugía mínimamente invasiva y endoscópica.

Dr. Sebastián Cruz

Doctor en Medicina y Médico especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica (MIR) por la Universidad de Navarra. Con formación en Cirugía de Columna en el Hospital La Charité de Berlín y BGU Klinik de Frankfurt. Desde hace quince años se dedica en exclusiva a la cirugía de la columna vertebral y ejerce en la actualidad en Policlínica Gipuzkoa–Quirónsalud realizando técnicas quirúrgicas abiertas como procedimientos de cirugía mínimamente invasiva y endoscópica.

Ambos son miembros activos de la Sociedad Española de Cirugía de Columna (GEER), como de diferentes sociedades científicas internacionales, como AOSPINE y EUROSPINE.

La medicina y la cirugía contemporáneas se basan en la individualización y personalización de los tratamientos: «La cirugía de la columna vertebral es un ejemplo de la medicina contemporánea personalizada. Finalmente, hemos incorporado planificaciones preoperatorias e intraoperatorias con realidad virtual y aumentada, tecnologías que nos permiten mejorar la planificación quirúrgica».

Policlínica Gipuzkoa: Servicio de Traumatología Paseo Miramón, 174 20014 Donostia-San Sebastián