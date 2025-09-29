Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dermagune

Dermatología de vanguardia para cuidar tu piel con la máxima exigencia

En Dermagune, ubicado en Policlínica Gipuzkoa, encontrarás un equipo experto en cirugía dermatológica de alto nivel, tratamientos estéticos personalizados y atención clínica urgente para todo tipo de patologías

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:46

Un equipo, muchas especialidades

Dermagune integra un equipo de dermatólogos con diferentes sensibilidades, especializados en cirugía del cáncer de piel, estética avanzada y enfermedades dermatológicas

La piel no es solo una capa externa: es el órgano más grande del cuerpo humano y una barrera fundamental para proteger nuestra salud. En Dermagune se aborda su cuidado desde una visión completa y especializada. Por ello, su equipo está formado por dermatólogos con experiencia en distintas áreas, tanto clínicas como estéticas, que trabajan de forma coordinada dentro de Policlínica Gipuzkoa para ofrecer una atención personalizada y de alta calidad. «La dermatología está viviendo una revolución gracias a los avances tecnológicos y terapéuticos. En Dermagune queremos estar siempre a la vanguardia, ya sea en cirugía, estética o dermatología general», explica el Dr. Jorge Soto, director de la clínica.

Cirugía de Mohs: máxima precisión

Policlínica Gipuzkoa es uno de los pocos hospitales de nuestro entorno donde, en colaboración con Dermagune, se realiza la cirugía de Mohs, una técnica micrográfica avanzada y altamente especializada para el tratamiento del cáncer de piel. Lo que la distingue es su capacidad para extirpar el tumor con máxima precisión, analizando el tejido en tiempo real y asegurando que se elimine por completo mientras se conserva la mayor cantidad posible de piel sana. Esta técnica no solo mejora los resultados estéticos, sino que también reduce el riesgo de recidiva.

Dermagune apuesta decididamente por la inteligencia artificial aplicada al análisis de imagen, con sistemas como la dermatoscopia digital, que permite la detección precoz de lesiones sospechosas mediante mapas digitales de la piel. Esta tecnología memoriza la evolución de lunares y manchas, facilitando un seguimiento preciso y personalizado. Además, la IA también mejora la información al paciente, ofreciendo explicaciones claras y adaptadas sobre diagnósticos y tratamientos.

«La dermatología está viviendo una revolución gracias a los avances tecnológicos y terapéuticos. En Dermagune queremos estar siempre a la vanguardia», dice el Dr. Soto

Nuevo servicio de urgencias dermatológicas

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad y ofrecer una respuesta ágil a las necesidades más apremiantes de la piel, Dermagune pone en marcha su nuevo Servicio de Urgencias Dermatológicas. Este servicio está diseñado para atender en menos de una semana a pacientes que presentan tumores cutáneos, infecciones, prurito intenso u otras afecciones dermatológicas que requieren una intervención rápida y especializada. Una apuesta por la inmediatez y la excelencia clínica al servicio del bienestar del paciente.

Estética y prevención del envejecimiento

Dermagune no solo trata los signos del envejecimiento, sino que los previene con técnicas avanzadas y seguras. Desde bótox preventivo hasta tratamientos para arrugas, manchas, alopecia o daño solar, el equipo ofrece soluciones tanto para mujeres como para hombres, con resultados naturales y duraderos.

Desde patologías comunes como la psoriasis, el acné o la rosácea, hasta afecciones más complejas como la dermatitis atópica o el cáncer de piel, Dermagune reúne un equipo de especialistas altamente cualificado en el abordaje integral de todo el espectro dermatológico. Gracias a tratamientos innovadores y personalizados, se logra no solo acelerar las remisiones, sino también alcanzar resultados más duraderos y completos. Además, el centro dedica una atención especial a la dermatología pediátrica y femenina, desarrollando protocolos específicos adaptados a cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la madurez, con sensibilidad y precisión clínica.

Dermagune

