Cirugía torácica personalizada: seguridad y eficacia

Cirujano torácico Policlínica Gipuzkoa Dr. José Miguel Izquierdo

Patologías muy diversas La cirugía torácica abarca desde la cirugía de cáncer de pulmón en estadios iniciales hasta patologías como el neumotórax o los traumatismos torácicos. Esta especialidad trata todo lo relacionado con las enfermedades del tórax

José Miguel Izquierdo combina su larga experiencia como cirujano torácico con la aplicación de las últimas técnicas y tecnología de vanguardia para ofrecer el mejor tratamiento a cada paciente, siempre buscando alternativas de salud eficaces y seguras.

Más allá de las patologías oncológicas o urgentes, este doctor ha desarrollado una especial dedicación hacia intervenciones que cambian radicalmente la vida, como la hiperhidrosis palmar y axilar

En Policlínica Gipuzkoa, José Miguel Izquierdo es un referente en cirugía torácica por su gran experiencia y sus excelentes resultados en esta disciplina, ofreciendo a sus pacientes una atención inmediata, sin listas de espera, a fi n de facilitar un tratamiento precoz.

El hecho de recibir a sus pacientes en su consulta de Policlínica Gipuzkoa le permite ofrecer todas las garantías hospitalarias, no solamente por sus innovadores medios de diagnóstico médico por imagen, sino también por su vanguardista equipamiento quirúrgico, en beneficio de un enfoque personalizado para cada cirugía, con la aplicación de técnicas mínimamente invasivas cuando son viables.

El cáncer de pulmón, el neumotórax o los traumatismos torácicos forman parte del núcleo de su especialidad. Son patologías que requieren decisiones rápidas, equipos multidisciplinares y tecnología avanzada. «En estos casos, no hay margen para la improvisación. Cada minuto cuenta y la cirugía debe ofrecer soluciones eficaces y seguras», explica José Miguel Izquierdo.

Su conocimiento y la coordinación con otros especialistas de Policlínica Gipuzkoa permiten abordar estos procesos con todas las garantías, en un centro hospitalario de vanguardia, con una importante Unidad de Cuidados Intensivos y Servicio de Urgencias 24 horas.

Tratamiento para la hiperhidrosis

Más allá de las patologías oncológicas o urgentes, José Miguel Izquierdo ha desarrollado una especial dedicación hacia intervenciones que cambian radicalmente la vida de los pacientes. Es el caso de la cirugía de la hiperhidrosis palmar y axilar, que elimina de forma definitiva la sudoración excesiva. «Son personas que llegan con un problema que condiciona su vida social, laboral e incluso emocional. Tras la intervención, la transformación es total. Recuperan seguridad y libertad», señala.

También dedica una parte importante de su actividad a la corrección del pectus excavatum o 'pecho hundido'. Se trata de una malformación que, además del impacto estético, puede comprometer la capacidad respiratoria. Gracias a técnicas modernas, mínimamente invasivas y seguras, el Dr. Izquierdo consigue resultados que mejoran la salud física y la confianza personal de quienes la padecen.

Excelencia médica

Hoy, el Servicio de Cirugía Torácica de Policlínica Gipuzkoa, bajo la dirección de José Miguel Izquierdo, se ha consolidado como un referente. Conjugando excelencia médica, innovación tecnológica y un trato humano cercano.

Dr. José Miguel Izquierdo Cirujano torácico Policlínica Gipuzkoa

Información:

Policlínica Gipuzkoa Paseo Miramón, 174 20014 Donostia-San Sebastián

Teléfono 943 00 27 77