Productos imprescindibles en la cesta de la compra de octubre Llega la temporada de alimentos que llenarán tu cocina de sabores de otoño, gracias a productos propios de este décimo mes del año. ¿Sabes cuáles son?

Con el otoño y el mes de octubre recién iniciados, ha llegado la hora de hacer un repaso por los alimentos de temporada que se pueden encontrar, o que podremos hacerlo próximamente, en los mercados.

Son alimentos que, acorde a su ciclo natural, se encuentran en el momento óptimo para ser consumidos, lo que deriva en que gozan de un sabor, textura y propiedades nutritivas inmejorables.

Frutas, verduras, pescados… que durante las próximas semanas veremos en los mostradores y estanterías de los diversos establecimientos y que se convertirán en imprescindibles en nuestra lista y cesta de la compra. ¿Quieres saber cuáles son?

Arrancando por lo más obvio y conocido, otoño es temporada de setas, época en la que proliferan los 'seteros' amateurs por los montes cercanos. Como quiera que sea que las consigamos, bien comprándolas o bien cogiéndolas nosotros mismos, las setas y sus múltiples variedades son uno de los productos estrellas de esta estación y podremos consumirlas de mil y una formas: tanto salteadas, como en risottos, guisos, revueltos o en otras tantas recetas como, por ejemplo, la crema de patata con setas y yema de huevo.

En el inmenso mundo de las verduras, cabe destacar que se encuentran en temporada las berenjenas, un producto superversátil que lo mismo sirve para saltear o asar como acompañamiento o como ingrediente de una tortilla o revuelto, o para otras elaboraciones más trabajadas como las berenjenas rellenas o la lasaña de berenjena, en la que este vegetal sustituye a las láminas de pasta.

Octubre es también tiempo de calabaza, con la que preparar deliciosas cremas, purés y salsas, y la mejor época para consumir verduras de hoja verde que, si bien se pueden encontrar durante todo el año, es ahora cuando mejor se encuentran. No dudes en incluir en tu alimentación las espinacas, acelgas, endibia, apio, repollo, brócoli, rúcula, etc. ¡Tienes mucho donde elegir para una dieta saludable y variada!

En la pescadería, tendremos que fijarnos, principalmente, en la sepia, la dorada y, cómo no, en esos apetecibles besugos, antes de que su precio se dispare según se acerca el fin de año.

Toca descubrir nuevas frutas

La sección frutería no se queda atrás en cuanto a novedades y productos de temporada. Octubre es el mejor mes para probar variedades de las que no disponemos el resto del año, tales como la granada, la chirimoya o el caqui. También empiezan a aparecer las uvas y, entre esas frutas que comemos todo el año, cabe destacar que es muy buen momento para comprar manzanas, peras, mandarinas e incluso aguacates. Si bien son productos que podemos encontrar en cualquier mes, en octubre podremos notar que tienen un mejor sabor.

Para terminar, no pueden dejarse de lado el que probablemente sea el fruto estrella de la estación otoñal: las castañas. De temporada corta, ya que apenas las veremos hasta diciembre, hay que aprovechar este mes para conseguirlas y comerlas asadas o bien emplearlas en deliciosos postres o salsas.