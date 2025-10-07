Menú semanal rico y sano para quienes comen en la oficina Son muchos los trabajadores que no regresan al mediodía a comer a casa, lo que les obliga a llevarse cada día un táper con la comida a su puesto de trabajo

Ingenieros, abogados, profesores, administrativos, esteticistas, periodistas… son muchos y muy variados los profesionales que, por uno u otro motivo, no regresan a casa hasta el término de su jornada laboral, lo que les obliga a comer en su lugar de trabajo.

Lo más sencillo, económico y saludable, por lo general, no es acudir a un restaurante o bar de los alrededores (aunque por hacerlo un día puntual no pasa nada), sino llevarse un táper con comida casera preparada ese mismo día o incluso el día anterior.

Con esta tendencia de comer en la oficina al alza, cada vez son más las personas que necesitan ideas sobre qué recetas y platos pueden llevar en sus táperes y fiambreras al trabajo. Si eres de los que necesitas ideas, hemos diseñado un menú semanal tan rico como sano en el que inspirarte si deseas seguir una alimentación equilibrada y saludable.

5 platos para un menú semanal rico y sano para comer en la oficina 1 Arroz integral con trocitos de pollo y guarnición de verduras que, en función de la época del año, podrá ser un salteado de pimientos, zanahoria, calabacín, etc. o una versión más fresca con tomate, aguacate, maíz… 2 No puede faltar la pasta (integral), optando por aquella variedad que más nos guste: macarrones, hélices, espaguetis… y acompañarla de gambas y calabacín, una receta ideal para consumir en frío o en caliente. ¿Eres más de salsa? El pisto se presenta como una opción supersaludable, pero el pesto o la boloñesa nunca fallan. 3 Lentejas con guarnición de champiñones y crudités con salsa tzatziki. Si eres más tradicional, puedes mezclarlas con arroz integral y de acompañamiento, tomar unos edamames o boniato tostados. 4 Garbanzos, ya sea en cocido con patata, zanahoria y berza o espinacas; o también puedes optar por una versión más fresca de ensalada, en la que acompañar los garbanzos con atún, huevo duro, pepino, pimientos y olivas. 5 Albóndigas de pescado o pavo. La carne y el pescado cocinados a la plancha o al vapor desde hace varias horas no son una opción demasiado apetecible, por lo que mejor dejarlos para cenar. Si queremos consumir proteína animal para comer, una buena opción es hacer albóndigas, que podremos acompañar de la tradicional salsa española o de otras variedades de manzana, o curry y coco.

¡No te olvides del postre!

Para completar el menú de cualquiera de los días puedes optar por una pieza de fruta o por una ración de lácteo (yogur natural o queso fresco, preferiblemente). Con el postre no debemos descuidar lo saludable de nuestra alimentación, por lo que este último bocado es una excelente idea para consumir fruta de temporada en fresco o, ¿por qué no una macedonia? Lo ideal será decantarnos por diferentes variedades de fruta cada día y no elegir todos los días la misma.