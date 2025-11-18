La fruta del dragón (pitaya) y sus beneficios y propiedades La fruta del dragón es originaria de México y varios países de América del Sur, e impacta por sus colores y su aspecto

La fruta del dragón proviene de un cactus y sus semillas recuerdan a las del kiwi.

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:47 Compartir

La fruta del dragón, también conocida como pitaya, generalmente suele ser de color rojo oscuro, rosa o amarillo, y contiene una pulpa dulce pero de sabor suave. Es una fruta exótica que pocas personas han probado.

La fruta del dragón es originaria de México y algunos países de América del Sur. Al igual que el higo chumbo, la particularidad de la fruta del dragón es que proviene de un cactus. De forma ovalada, presenta unas espinas por fuera y podemos encontrarnos con tres variedades: amarilla por fuera y pulpa blanca con semillas negras, roja por fuera y pulpa blanca con semillas negras y roja por fuera y pulpa también roja con semillas negras.

La pitaya tiene un alto contenido en agua y posee proteína vegetal y también fibra

Propiedades de la fruta del dragón Rica en vitamina C, vitaminas del grupo B.

Rica en minerales como el calcio, el fósforo y el hierro.

Alto contenido de agua.

Alto contenido de proteína vegetal.

Alto contenido de fibra.

Contiene ácidos grasos beneficiosos (como el omega-3).

La fruta del dragón es especialmente aromática y muy rica e

La fruta del dragón es especialmente aromática y muy rica en vitamina C, vitaminas del grupo B y minerales como el calcio, el fósforo y el hierro. Como buena fruta, posee un contenido alto de agua, proteína vegetal y fibra. Además, sus semillas, que son comestibles, contienen ácidos grasos beneficiosos (como el omega-3). Tiene una acción antitumoral, cardioprotectora, antiinflamatoria y antioxidante.

Beneficiosde la fruta del dragón Refuerza el sistema inmunológico.

Estímula la producción de glóbulos blancos, rojos y plaquetas.

Retrasa el envejecimiento celular.

Ayuda a regular el tránsito intestinal.

Contribuye a reducir el riesgo de padecer infarto cerebral y cardíaco.

Tiene efecto laxante.

Para combatir la anemia, mejora la absorción del hierro.

Las distintas formas de comer la fruta del dragón

Como cualquier fruta, la podemos comer fresca. Se corta por la mitad a lo ancho o a lo largo y se saca la pulpa con la cuchara y las semillas (que son pequeñas como las de un kiwi y también se comen).

Un uso común es también el agua de pitaya. Se prepara con un litro de agua, 100gr de azúcar, el jugo de medio limón y la pulpa de una fruta del dragón. Se licua todo bien, se filtra y se refrigera antes de beber.

Esta excelente fruta se puede incorporar en diferentes recetas de cocina, así como en batidos y helados caseros. También se utiliza para elaborar mermelada y compotas, y la podemos incluir en la elaboración de pasteles y todo tipo de dulces.

¿Cuál es el sabor de la pitaya?

El sabor de la fruta del dragón es practicamente insipido si no está madura. A pesar de que su sabor no es fácil de definir en estado de madurez la pitaya es dulce y suave, con un sabor muy poco intenso.

Dónde comprar la fruta del dragón

En sus países de origen la fruta del dragón se puede comprar en mercados y tiendas locales. En nuestro caso, es más complejo encontrarla por lo que es necesario acudir a tiendas especializadas.