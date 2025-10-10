Día Mundial del Huevo: descubre los diferentes tipos y sus beneficios Cada segundo viernes de octubre se celebra este señalado día que busca poner en valor la importancia y los beneficios del huevo en la alimentación

'Unidos por los huevos' es el lema elegido este año para la celebración del Día Mundial del Huevo, una fecha que se estableció en Viena en el año 1996 con el objetivo de ensalzar la importancia y los beneficios que este alimento aporta a la nutrición humana.

Así, el segundo viernes del mes de octubre (el 11 de octubre en este 2024) se conmemora el Día Mundial del Huevo, fecha señalada desde la Comisión Internacional del Huevo como «una oportunidad apasionante para crear conciencia sobre los increíbles beneficios del huevo como fuente de alimento económico y altamente nutritivo, con el potencial de ayudar a alimentar al mundo».

El lema -'Unidos por los huevos'- hace referencia al alcance de este producto para conectar personas de diversos orígenes, culturas y naciones, ya que «los huevos se pueden encontrar en las cocinas de todas las culturas y países del planeta, lo que demuestra su atractivo global y su papel esencial en la nutrición mundial».

Completo y versátil

Al margen de esta curiosa celebración, lo cierto es que el huevo es uno de esos alimentos socorridos que, además, son parte imprescindible de una dieta equilibrada y saludable. Más allá de ser una excelente fuente de proteína animal, los huevos son ricos en nutrientes, proporcionando la mayoría de las vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para cualquier etapa de la vida.

Asimismo, su extraordinaria versatilidad culinaria convierte al huevo en un ingrediente apto para cualquier comida del día: desde el desayuno hasta la cena, cualquier hora es buena para consumir este alimento. Y hacerlo, además, en cualquiera de las mil y una maneras que admite ser cocinado y comido: cocido, escalfado, en revuelto, en tortilla…

Hay diferentes tipos de huevos en función de su origen y tamaño

Una elección importante

El mundo de los huevos es inmenso, ya que existe una amplia clasificación de los mismos atendiendo, principalmente, a su origen y tamaño. Elegir uno u otro tipo de huevo no es cuestión menor, ya que con nuestra elección estamos implícitamente apoyando un método de producción de huevos y cría de las gallinas.

Cada variedad de huevo viene identificada con un código alfanumérico que es fundamental saber interpretar. Hay que prestar especial atención al primer número (será 0, 1, 2 o 3), que es el que hace referencia al método de cría y alimentación a los que son sometidos los animales.

De las cuatro categorías indicadas, siempre será preferible consumir el tipo 0, referido a una producción ecológica en el que las gallinas están en libertad y se alimentan principalmente de maíz y piensos ecológicos. Siguiendo el orden de idoneidad, los huevos de la categoría 1 son de gallinas camperas criadas en libertad, pero sin alimentación ecológica. No son una opción a descartar, como sí pueden serlo los huevos del tipo 2, procedentes de aves criadas en el suelo interior, y de tipo 3, de gallinas criadas en jaulas. En ambos casos los animales son criados con luz artificial y alimentados con piensos convencionales.

Más allá de su procedencia, también existe otra catalogación de huevos atendiendo a su tamaño: S, para huevos de entre 45 y 53 gramos; M, entre 53 y 63; L, de 63 a 73; y XL, para los de peso superior a 73 gramos.