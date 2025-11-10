Conoce el cherne, el pescado canario También denominado mero de roca, el cherne es un pez presente en las aguas que rodean las Islas Canarias y se ha convertido en un plato típico de la gastronomía canaria

Si alguna vez has probado el cherne, seguramente haya sido en alguna visita a las Islas Canarias y con total certeza te acordarás de lo delicioso que resulta este emblemático pesc ado de la gastronomía local.

¿Qué es el cherne?

También conocido como mero de roca, el cherne es un pescado típico de la cocina canaria, convertido en un manjar irresistible para los vecinos, pero también para los visitantes y turistas, que descubren que la gastronomía de las Islas Canarias es mucho más que las clásicas papas con mojo.

Se trata de un pez de la familia del mero presente en las aguas tropicales del océano Atlántico, por lo que puede encontrarse en el fondo marino de la costa canaria. Además, se trata de una especie de pez sin temporada definida y que puede encontrarse durante todo el año, siendo una variedad de pescado muy codiciada entre los pescadores canarios.

¿Por qué el cherne es un pescado muy codiciado?

¿Por qué? El cherne es una especie de gran tamaño, que puede llegar a alcanzar los dos metros de largo y el centenar de kilos. Su gran tamaño, junto con su sabor, lo convierten en un pescado muy demandado en las Islas Canarias, por lo que la pesca del cherne ha sido regulada en aras de proteger la especie.

En cuanto a su sabor, el cherne o mero de roca se define por tener una alimentación carnívora a base de todo tipo de peces, crustáceos, moluscos y algas. Ello se traduce en una carne firme de color blanco pero muy sabrosa que, como prácticamente todo pescado, es muy rica en proteínas y en Omega 3 y 6.

Diversidad culinaria

Superada la época de escasez y con la pesca del cherne regulada, hablamos de un pescado de gran presencia en el recetario tradicional canario y muy apreciado por los vecinos y los cocineros de las Islas Canarias.

Su consumo se remonta cientos de años atrás, siendo tradición servirlo acompañando a otro de los platos emblemáticos de la cocina canaria: el sancocho. En la actualidad, el cherne se ha erigido como uno de los pescados más versátiles, ya que puede prepararse y servirse de muy diversas formas.

El cherne funciona muy bien en entero, pero también en lomos o rodajas, pudiendo comerlo con o sin piel. A la plancha o al horno serán las maneras de cocinarlo más 'puras' a la hora de mantener su sabor, pero hablamos de una variedad de pescado que se utiliza mucho en guisos y cazuelas, encebollado o acompañado tanto de un tradicional ajo y perejil, como de pimientos y verduras. Sin olvidar que puede también freírse o prepararse al papillote o como parte de un delicioso sancocho de pescado.