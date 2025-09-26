Comidas preparadas: han llegado para quedarse La tendencia de los últimos años continúa al alza, acentuada por la pandemia. En 2020 las ventas alcanzaron las 644.000 toneladas

Los momentos cocinillas que se dieron durante el confinamiento y los primeros meses de la pandemia han dado paso a una semivuelta a la rutina en la que el tiempo es oro y los momentos para cocinar efímeros.

Esto facilita que la venta de platos preparados mantenga su tendencia al alza. Ya en 2019 se superaron los 3.000 millones de euros de facturación en este sector en España. Durante el último año y medio, además, preparar platos para llevar ha sido la salvación de muchos locales de hostelería que se han visto obligados a cerrar sus comedores. Pero no son los únicos. «Esta es una tendencia al alza», explican desde Comercial Hostelera. «Nosotros desde 2015-2016 ya veíamos que el sector de la alimentación iba a sufrir una transformación importante. Por ejemplo, las carnicerías han pasado de vender solo frescos a vender platos ya preparados, las grandes superficies están apostando por comida cocinada… Es una tendencia que se está dando en los diferentes locales de alimentación.

Se está retrasando un poco más en pescaderías, pero creemos que con el tiempo también se va a producir. Incluso en el sector agrícola ya se está viendo cómo grupos de agricultores facilitan los productos ya medio preparados. Si no damos una vuelta a los negocios, muchos se quedarán en el camino», afirman.

Desde luego no se equivocaban. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), los platos preparados experimentaron en 2020 un incremento del 8,7 %, logrando alcanzar las 643.990 toneladas, siendo las motivaciones de los consumidores a la hora de adquirir estos productos la ausencia de habilidades culinarias y el ahorro de tiempo en cocina. «Es que puede llegar a salir hasta más barato que cocinar en casa, entre el tiempo que tienes que dedicar, el aceite, la luz, los productos en sí…», destacan los expertos de Comercial Hostelera.

«En Estados Unidos, por ejemplo, ya se construyen casas sin cocina». Por otro lado, las técnicas que se utilizan para preparar este tipo de platos están pensadas para que no pierdan las propiedades originales y tengan más fecha de caducidad.

Comerlos como si los acabasen de cocinar. «El proceso de línea fría es mejor que si lo cocinas en casa y lo congelas, porque en este proceso sí se pierden propiedades, ya que tarda mucho en congelarse y se genera muchos cristales, etc. Mientras que los ultracongelados se congelan en dos horas y no sucede esto».

La línea fría es un proceso de producción para consumo diferido en el que, tras la estabilización y envasado, los alimentos se mantienen en refrigeración (de 0 a +4ºC) hasta el momento de ser regenerados para el consumo. «Este consumo puede ser simplemente tras un calentamiento final o después de un proceso último de preparación», señalan. «Cuando cocinamos en línea fría debemos tener en cuenta el sistema de conservación o los días de caducidad que vamos a decidir para cada producto y de este modo valorar la transformación que va a sufrir el mismo. También cómo vamos a regenerar el alimento», especifican. «Podemos pensar en hacerlo a nivel multiporción (mejorando la unificación de todos los ingredientes) o a nivel individual (siendo ya el comensal el que recibe el resultado final del alimento). El optar por una fórmula u otra nos hará cambiar la composición y la estructura de la ficha técnica».

Comercial Hostelera fue visionaria y vio el potencial que tenía la venta de platos cocinados hace unos años. «Montamos una división de proyectos de alimentación para ayudar al profesional de la alimentación a transformar su negocio, atendemos muchos casos que convierten su negocio tradicional de venta, con un obrador o una cocina en la parte de atrás». Aparte de esta especialización en este sector, le dan un servicio de asesoramiento completo. «No les vendemos el horno y ya está, les enseñamos a utilizarlo y cómo sacar partido a ese horno para poder vender los platos cocinados con él en sus locales». Comercial Hostelera pone al servicio de sus clientes la última tecnología de sus proveedores, como en el caso de Rational, que ofrece soluciones en diversos puntos de la producción con los equipos iCombi e iVario, permitiendo una producción eficiente y sostenible en poco espacio.

Ampliar Equipos Rational iCombie e iVario para elaboraciones de platos preparados

Ventajas del sistema de línea fría - Mejor alimento Mayor seguridad alimentaria, gracias a que mantiene las temperaturas idóneas en todo el proceso de producción, evitando contaminaciones.

Conserva la calidad nutricional de los alimentos, debido a su método de conservación.

Asegura el control de unas materias primas frescas, de primera calidad, sin conservantes ni adicionantes alimentarios.

Un aspecto y sabor natural: pastas que no se pasan, arroces que no se apelmazan, pescado que no se deshace y verduras que mejoran su color, textura y buen gusto.

Mantenimiento de las vitaminas mejorando su conservación, ya que se evita que se oxiden y que pierdan sus cualidades. La reducción del tiempo de exposición al calor permite también una mayor absorción de cierto tipo de vitaminas por el organismo.

Mejores condiciones higiénicosanitarias porque mantiene unas temperaturas constantes y sin altibajos.

Beneficios para el negocio / negocio más rentable Permite un mejor control en el proceso de producción y evita, con antelación, los problemas que puedan surgir.

El proceso de sistematizado de Línea Fría cumple con la legislación en materia de higiene e implantación del APPCC.

Facilita una mejor planificación de los diferentes menús (basales, alérgicos, terapéuticos). Esto permite distanciar la elaboración de las comidas y la de su consumo.

Elimina las horas punta de distribución.

Supone un mayor ahorro de energía, ya que, en la mayoría de los casos, podemos utilizar menos máquinas para hacer lo mismo, ya que se puede estructurar toda la producción. Sube el ratio m2 / plato producido.

Mejor y mayor productividad, ya que concentra las actividades en una unidad central de producción, en lugar de extenderlas a pequeñas cocinas satélites.

Casos de éxito

Éstas son algunas de las empresas que han transformado su negocio para dar cabida a esta tendencia cada vez más demandada

Xardexka

La empresa Xardexka, situada en Oiartzun, es pionera en la elaboración de platos preparados de V gama con una extensa carta de más de 40 platos que comercializa bajo la marca Bostgourmet.

Xardexka también elabora platos con producto local, trabajando estrechamente con productores vascos. Su filosofía es la de ofrecer un plato cocinado de manera tradicional, sin conservantes ni colorantes añadidos.

Xardexka ha sido homologada para procesar producto ecológico y Eusko Label. «En estos momentos, el mercado profesional está demandando soluciones viables para sus negocios. Soluciones que le aporten ahorro y versatilidad, sin mermar la calidad del plato que sirven a sus clientes y esto es, precisamente, lo que en Xardexka les podemos ofrecer», relatan responsables de la empresa guipuzcoana.

Harakinak Gipuzkoa

Es la Asociación de Carniceros y Carniceras más representativa de Gipuzkoa. La calidad, el producto

KM0, la ganadería de proximidad y el conocimiento de los gustos del cliente son conceptos muy interiorizados por el colectivo asociado.

La elaboración propia, la artesanía y la innovación en producto son su sello de identidad. El 91 % de las carnicerías pertenecientes a Harakinak Gipuzkoa elaboran en sus propios obradores, creando productos de confianza, con las máximas garantías y adaptándose a los gustos del nuevo consumidor.

Su saber hacer se resume en el concepto con el que se reconocen a sí mismas: Harakinak Gipuzkoa. Carnicerías de Autor.

La Perola

La Perola nace en el Centro de Donostia hace cuatro años con el fin de cubrir una necesidad de la sociedad cada vez más demandada, que es facilitar una alimentación saludable, variada, con producto de calidad, cercanía y recetas tradicionales, de toda la vida. La cocina de casa, los sabores de siempre para llevar y a un precio muy asequible.

La producción propia, cocinada a fuego lento de sus recetas y menús, ha hecho devolver a los clientes los sabores de su infancia, y así lo demuestran día a día. Adaptan su oferta a las necesidades del cliente, desde un plato del día a un menú completo, una carta variada, celebraciones especiales, reuniones de trabajo… Los clientes y la calidad del producto son su prioridad.

Con la ayuda de Comercial Hostelera y su asesoramiento han conseguido unas instalaciones con la maquinaria necesaria para poder seguir cocinando de manera tradicional, pero ampliando exponencialmente la capacidad de producción, sin que sus platos se vean afectados en su calidad y sabor de siempre.

