Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alubias con sus sacramentos, un clásico de la cocina vasca.

Las alubias, estrellas del otoño

Son la legumbre de temporada en el País Vasco, donde su demanda se dispara en los caseríos

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:23

La Alubia de Tolosa es una de las estrellas de la gastronomía vasca a partir del otoño. Su demanda se dispara y los restaurantes se hartan de servir pucheros de alubias. Esta legumbre ha sido básica en la alimentación de los vascos durante el último siglo e incluso se emplea la frase «llevar las alubias a casa» para referirse a quien trabaja, algo que muestra con claridad la trascendencia que ha tenido siempre este alimento en la cultura vasca.

No obstante, la fama de la Alubia de Tolosa trasciende del País Vasco. Es conocida en todo el Estado, aunque su nombre no obedece al hecho de que se produzca en la comarca de Tolosaldea, sino a que originalmente se vendía en su propio mercado. La localidad guipuzcoana era un importante nudo de comunicaciones, dado que era un punto de paso para todos aquellos que llegaban de Navarra o Aragón rumbo a Francia o los que llegaban también desde la meseta para pasar al país vecino. Entonces, la alubia, que siempre ha tenido gran importancia entre los productos básicos de la cocinas vasca, se despachaba en el propio mercado, en el que paraban los que estaban de paso y la exportaban a sus respectivos territorios.

Los cánones dicen que deben acompañarse por costilla, morcilla, tocino, chorizo, guindilla y berza

La alubia procede de unas vainas que se siembran habitualmente en el mes de mayo, una vez han pasado las heladas y la recolecta se lleva a cabo de forma totalmente manual en verano. Una vez recolectadas, se extienden las vainas en las ganbaras de los caseríos hasta que los granos se secan (humedad máxima del 14%).

Ya en otoño se realiza el desgranado, envasado y comercialización de la alubia, de ahí que estemos ante el momento ideal para su consumo.

Origen vegetal, pero rico en proteínas

La alubia es uno de los alimentos de origen vegetal más rico en proteínas. Contiene una gran cantidad de hidratos de carbono complejos, mucha fibra, minerales y vitaminas, especialmente del grupo B. Concretamente un 25% de su composición son proteínas, un 60% hidratos de carbono (de los cuales un 50% es fibra soluble), un 1,2% es grasa y un 31% fibra.

Claro que es poco habitual comer las alubias solas. Normalmente se sirven con todos sus sacramentos. Los cánones dicen que deben acompañarse por costilla, morcilla, tocino, chorizo, guindilla y berza.

A la hora de la elaboración, muchos apuestan por colocarlas a remojo la víspera, lo que acorta el tiempo de cocción. Lo ideal es colocar las alubias en agua fría –bien se les puede añadir cebolla picada- y llevarlas a ebullición. Justo en ese momento habrá que bajar a fuego lento y tenerlas al menos dos horas. Posteriormente hay que dejar reposar para que el caldo espese. A quien le guste el caldo muy espeso, bien hará en hacerlas de víspera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las alubias, estrellas del otoño

Las alubias, estrellas del otoño