Más allá del trigo: estas son las alternativas al pan común Aunque la harina de trigo sea la más empleada en la elaboración de pan, hay otros muchos tipos cuyo consumo se está popularizando en los últimos tiempos

El pan es un imprescindible en la mesa, ya sea durante el desayuno, la comida o la cena, así como también en esas meriendas y hamaiketakos. Ideal para cualquier hora del día, el pan es, además, un alimento muy versátil que se puede comer solo o acompañado, en formato bocadillo, tostada, tosta… Y es que ¡qué gusto da rebañar el plato o una buena salsa con pan y más pan!

Si hablamos de pan, en las panaderías han proliferado en los últimos tiempos nuevas variedades que se postulan como alternativa al clásico pan elaborado con harina de trigo. Cada vez se pueden encontrar más tipos de pan en los que son protagonistas otros cereales y semillas, creando un cada vez más amplio catálogo de pan en el que cuesta decantarse por una clase u otra. ¿Y tú, qué tipo de pan eliges?.

Pan de maíz

El maíz es 100 % gluten free, por lo que el pan de maíz se ha convertido en una excelente alternativa para los celiacos. Su característico color amarillo combina con un sabor de toque dulzón y una textura algo dura.

Pan de mijo

También libre de gluten es el pan de mijo, convertido, además, en uno de los panes más completos a nivel nutricional. Rico en fibra y hierro, destaca también por ser fuente de proteína, lo que lo convierte en uno de los panes de referencia para las personas que siguen dietas vegetarianas y veganas.

Pan de centeno

Fácilmente reconocible por su color oscuro, su sabor también es rápidamente identificable por un ligero amargor. El pan puro de centeno es extremadamente compacto, por lo que se suele mezclar con otras harinas para otorgarle una mayor esponjosidad. Como punto diferencial del pan de centeno puede mencionarse que se conserva fresco durante mucho tiempo, que resulta muy saciante y que es muy rico en fibra y proteínas.

Pan de trigo sarraceno

Al no ser un cereal, el trigo sarraceno es apto para todas las personas con alergias o intolerancia a dicho grupo alimentario. Así, el pan de trigo sarraceno se ha convertido en el favorito de esas personas que, sin ser celiacas, no terminan de digerir del todo bien el gluten, por lo que el pan se les hace indigesto. De alto valor energético, es ideal para esos momentos del día en los que necesitamos recargar fuerzas como, por ejemplo, el desayuno.

Pan de espelta

Al igual que con el tipo de pan anterior, la espelta es una variedad de trigo que se caracteriza por ser más digerible, por lo que este tipo de pan, que contiene mucha fibra, es idóneo para favorecer la digestión y regular el metabolismo. Si eres de esas personas que sufren problemas intestinales, no puedes dejar de probarlo.

Pan de avena

No es muy conocido, pero el pan de avena sorprende por su textura suave y compacta y su sabor dulce.

Pan de arroz

Otra variedad poco conocida, pero que engancha al que lo prueba. Muy similar al pan de maíz, tampoco tiene gluten, por lo que el pan de arroz es una alternativa ideal cuando no hay el de maíz. Se comercializa en tipo pan de molde y tiene muy pocas calorías, por lo que es muy consumido por las personas que buscan perder peso.

Pan de soja

La soja es un producto que, por su alto aporte proteínico, es muy habitual en las dietas veganas y vegetarianas. Aunque no es del todo habitual verlo en formato pan, poco a poco el pan de soja se va haciendo un hueco en el mercado.