Más que agua para refrescarse este verano... y sin remordimientos

Con la llegada del verano y el calor, apetece beber. Y en algunos casos, además, es más que necesario. A diario, en condiciones normales, la recomendación es que tomemos entre 1,5 y 2 litros de líquidos para mantenernos hidratados. Sin embargo, con temperaturas por encima de los 30 grados no está de más aumentar la ingesta. En niños y en ancianos, sobre todo.

Pero el agua es insabora e inolora, y no siempre apetece. ¿Qué hacemos entonces? ¿Abrirnos un refresco de cola? En España, el año pasado consumimos cerca de 36 litros por cabeza. Es ligeramente menos que en 2022 y está 7,7 puntos por debajo de 2019. «La industria ha conseguido que no podamos prescindir de estos refrescos», apunta Cristina Bedmar, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya.

Pero se puede. Hay opciones de todo tipo y en este reportaje vamos a dar algunas recetas. Lo primero, dice Bedmar, es apostar por bebidas poco azucaradas y por el agua con gas «si nos gustan las burbujas». Precisamente, el año pasado creció el consumo de esta bebida casi un 6%. Lo que sí es imprescindible es tener hielo a mano.

Agua con gas saborizada

El agua con gas es una bebida muy saludable y que admite muchas preparaciones. La más conocida es con hielo y un chorro de zumo de limón. Es la opción básica y que nos podremos encontrar prácticamente en todos los sitios. Pero si no te gusta el sabor ácido, podemos añadirle otras frutas: frambuesas, naranja e incluso piña. Y los más atrevidos pueden agregar también hojas de hierbabuena al estilo del mojito o menta. El truco para que se mantenga saludable y podamos consumirla a todas horas es que no lleve azúcar.

Limonada casera

Es un clásico de los veranos en el pueblo y podemos llevarla a extremos más sofisticados, pero no es necesario. Para prepararla necesitamos agua, hielo, limón exprimido y algo de azúcar. Si lo prefieres en forma de granizado, podemos añadir el hielo picado y agitar.

– Pero esta bebida sí lleva azúcar...

– Así es, pero si la preparamos en casa podemos echarle menos que la que lleva cualquier limonada comercial o cualquier refresco.

Eso sí, «tengamos en cuenta que debe ser de consumo esporádico. Por ejemplo, el domingo para irme a la playa», apostilla Bedmar.

Té helado

Los aficionados al té siempre tiene la opción de añadirle hielo para consumirlo en verano. Pero aquí vamos a ver una versión aún más refinada: el té chai especiado que propone la chef Carmen, López del Hierro en el blog Directo al Paladar. Se hace con té negro al que se le añaden diferentes especias: canela, vainilla, jengibre, clavos, cardamomo y pimienta. También lleva miel, ralladura de naranja, hielo y una taza de leche de almendras. «La combinación de sabores es realmente deliciosa y sorprendente. Levanta el ánimo al primer sorbo», señala la cocinera.

Café con hielo

Esta bebida la consumimos en verano pero también en invierno. Los muy cafeteros la disfrutan mucho y no es más que hacerse un café al gusto y luego verterlo en otro recipiente con hielo. Si le vas a echar azúcar o edulcorante, hazlo antes para que se disuelva bien. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a prepararlo en granizado: prepárate el café como más te guste. Le puedes añadir un jarabe de azúcar hecho en casa, pero te animamos a que lo sustituyas por canela.

Viértelo en un 'tupper' y congela. Para consumirlo, sácalo y pásalo por una picadora de hielo, batidora de vaso o Thermomix. Si te gustan el café y las mezclas arriesgadas, aquí van dos. En Ucrania, uno de los refrescos con café que triunfan es el que lo mezcla con tónica y pepino fresco. Otro es añadir zumo de naranja a la infusión.

Piña colada

Este cóctel es originario de Puerto Rico y símbolo de estar de vacaciones al lado del mar. En los últimos años se ha puesto otra vez de moda en los bares más 'cool'. Parece complicado, pero se puede hacer en casa perfectamente... y sin alcohol. Necesitamos leche de coco, zumo de piña, leche condensada, piña natural y hielo. Se bate todo junto hasta obtener una textura cremosa. Echarle ron o no depende de cada uno. Eso sí, dado los ingredientes que lleva, es refrescante, pero no para tomarlo todos los días.

La horchata, un cóctel de propiedades muy beneficiosas

La horchata es una bebida muy apropiada para el verano. Y se puede hacer en casa, con lo que sus valores nutricionales mejoran. Solo hace falta proveerse de la chufa, un tubérculo que se cultiva exclusivamente en 16 comarcas de Valencia. «Destaca por sus beneficios nutricionales», considera José Miguel Soriano, catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad de Valencia.

Es fuente de ácido oleico, «que ayuda a mejorar el perfil lipídico y prevenir enfermedades cardiovasculares». Además, contiene «fuentes significativas de polifenoles, aminoácidos y antioxidantes que protegen contra enfermedades cardiovasculares». Y su fibra «favorece la salud digestiva». Si opta por comprarla, ojo con la etiqueta, «la auténtica tiene que poner horchata de chufa, no solo horchata o de Valencia», advierte el experto. Y la hay sin azúcar.