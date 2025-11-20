Salud llama a no bajar la guardia frente a la gripe y el Covid, al subir la incidencia en Gipuzkoa a 140 casos por 100.000 habitantes

El Departamento de Salud y Osakidetza han insistido este jueves en no bajar la guardia y que las personas se protejan frente las enfermedades respiratorias, ... tanto de la gripe como del Covid, ante la previsión de que el pico de contagios se adelante este año y por la proximidad de las fechas navideñas, en las que se dan con más frecuencia reuniones en grupo y, por lo tanto, la probabilidad de transmisión se multiplica. La incidencia, de hecho, se sitúa ya en 238 casos por 100.000 habitantes y seguirá creciendo durante las próximas semanas. Por territorios, sigue siendo mayor en Bizkaia, concretamente de 333 casos por 100.000 habitantes, y algo menor en Araba y Gipuzkoa, con 140 y 128, respectivamente. El pasado día 8 la tasa de gripe en nuestro territorio era de 78. Asimismo, el número de personas ya inmunizadas en Euskadi asciende a 531.922, un 16% más que el año pasado, mientras que en los hospitales los ingresos son cinco veces superiores que en el mismo periodo en 2024 y la ocupación de camas roza el 75%.

El Departamento de Salud y Osakidetza han informado que el 70% de las personas de 75 años o más han recibido ambas vacunas, mientras que la cobertura de vacunación entre las personas en residencias alcanza el 84% para la gripe y el 72% para Covid. Por su parte, en la población infantil de 6 a 59 meses, se han vacunado 23.075 niños, lo que representa un 35% de cobertura en este grupo.

En cuanto a la vacunación antigripal de mujeres embarazadas, la cobertura actual se sitúa en el 49%, una cifra muy positiva para las fechas del año, teniendo en cuenta que el año pasado la cobertura al final de la campaña fue del 52%. Así mismo, entre los profesionales sanitarios, otro de los principales grupos diana, se han administrado un total de 12.720 dosis de vacuna antigripal, lo que supone un 30% más de dosis administradas que el año pasado.

En la red hospitalaria el impacto continúa creciendo y ya son 5.363 casos atendidos y 553 ingresos, una cifra bastante más elevada que la registrada en el año 2024 por estas fechas, en la que se habían atendido 2.143 casos y 108 ingresos, lo que confirma el adelanto del virus este año. El nivel de ocupación de las camas está en este momento en el 75%, y se pondrá en marcha el plan de contingencia con apertura de camas en hospitales en el momento que sea necesario.