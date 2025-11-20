Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cae de gran altura un trabajador en una obra de Azpeitia
Una enfermera vacuna a una mujer. Irekia

Salud llama a no bajar la guardia frente a la gripe y el Covid, al subir la incidencia en Gipuzkoa a 140 casos por 100.000 habitantes

El número de personas ya inmunizadas en Euskadi asciende a 531.922, un 16% más que el año pasado

A. I.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

El Departamento de Salud y Osakidetza han insistido este jueves en no bajar la guardia y que las personas se protejan frente las enfermedades respiratorias, ... tanto de la gripe como del Covid, ante la previsión de que el pico de contagios se adelante este año y por la proximidad de las fechas navideñas, en las que se dan con más frecuencia reuniones en grupo y, por lo tanto, la probabilidad de transmisión se multiplica. La incidencia, de hecho, se sitúa ya en 238 casos por 100.000 habitantes y seguirá creciendo durante las próximas semanas. Por territorios, sigue siendo mayor en Bizkaia, concretamente de 333 casos por 100.000 habitantes, y algo menor en Araba y Gipuzkoa, con 140 y 128, respectivamente. El pasado día 8 la tasa de gripe en nuestro territorio era de 78. Asimismo, el número de personas ya inmunizadas en Euskadi asciende a 531.922, un 16% más que el año pasado, mientras que en los hospitales los ingresos son cinco veces superiores que en el mismo periodo en 2024 y la ocupación de camas roza el 75%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  4. 4

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludia que lo peor está por llegar
  5. 5

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  6. 6 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  9. 9 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Salud llama a no bajar la guardia frente a la gripe y el Covid, al subir la incidencia en Gipuzkoa a 140 casos por 100.000 habitantes

Salud llama a no bajar la guardia frente a la gripe y el Covid, al subir la incidencia en Gipuzkoa a 140 casos por 100.000 habitantes