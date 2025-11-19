Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El paciente, de 40 años, fue intervenido en el hospital Txagorritxu, en Vitoria. Blanca Castillo

Reclaman 108.000 euros al Gobierno Vasco por la muerte de un alavés al operarse de fimosis

David González

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

Pedro sufría desde niño una «enfermedad minoritaria», como constaba en el informe médico de este vitoriano. Sus visitas a diferentes especialistas y centros se perpetuaron ... a lo largo de décadas, hasta que en una consulta le recomendaron una operación de fimosis para sellar una serie de infecciones de orina. Tras equivocarse de hospital, le hicieron hueco en Txagorritxu un 9 de junio de 2021. Sin embargo, salió del quirófano en coma y el 31 de agosto fue desconectado. Tenía 40 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reclaman 108.000 euros al Gobierno Vasco por la muerte de un alavés al operarse de fimosis

Reclaman 108.000 euros al Gobierno Vasco por la muerte de un alavés al operarse de fimosis