«Las mujeres buscan un parto seguro, personalizado, con un plan de parto a su medida, con toda la privacidad y el confort»

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:00 Compartir

Ampliar El Dr. Juan Céspedes, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia

La forma de dar a luz ha cambiado y, en Policlínica Gipuzkoa, el modelo de atención se centra en combinar la máxima seguridad asistencial con el respeto a las decisiones y necesidades de cada madre. Tal y como explica Juan Céspedes, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, «las mujeres que vienen a dar a luz buscan un parto seguro, personalizado, con un plan de parto a su medida, con toda la privacidad y el confort».

«Las mujeres ya no buscan sólo un parto sin dolor, con la anestesia epidural para el parto que era la reivindicación principal hace unas décadas, sino que hoy lo que la mujer embarazada busca es un proceso de parto seguro, personalizado, que le permita ir decidiendo en todo momento». Esta filosofía se traduce en una atención médica disponible las 24 horas, que es lo que más valoran las mujeres que eligen Policlínica Gipuzkoa, subraya Céspedes.

«Si la paciente no está segura de si está de parto, será valorada en urgencias por un ginecólogo o por una matrona. Si está de parto, será ingresada en una habitación individual, donde se monitorizará la evolución del proceso» Dr. Juan Céspedes Jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia

Control Integral y Pruebas Diagnósticas Avanzadas

La atención en Policlínica Gipuzkoa comienza mucho antes del parto. «Nosotros, desde el primer control hasta el momento del parto, ofrecemos una atención integral para cada mujer embarazada —afirma Juan Céspedes—, y para ello realizamos consultas mensuales durante el embarazo, solicitando las pruebas necesarias, desde analíticas y ecografías, hasta la más amplia batería de pruebas genéticas, y explicando con detalle los resultados».

El Servicio de Ginecología y Obstetricia de Policlínica Gipuzkoa dispone de una amplia gama de pruebas diagnósticas, tanto invasivas como no invasivas, para garantizar un control adecuado del embarazo: «Disponemos de ecografías, amniocentesis, biopsias de vellosidades coriales y test de ADN en sangre materna cuando es necesario», detalla el especialista.

«En caso de ser necesaria una cesárea, esta se atiende de manera inmediata por el equipo médico disponible las 24 horas» Dr. Juan Céspedes Jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia

Paritour

Para que las familias se familiaricen con el proceso y el entorno, el hospital ofrece de forma gratuita el Paritour, una visita guiada que recorre las áreas más importantes del día del parto: Entrada por el servicio de Urgencias, la sala de monitorización, el paritorio, el quirófano de cesáreas y por último, la habitación de hospitalización.

Respecto al momento del ingreso, Céspedes explica que las pacientes con dudas pueden acudir al servicio de urgencias 24 horas: «Si la paciente no está segura de si está de parto, será valorada en urgencias por un ginecólogo o por una matrona. Si está de parto, será ingresada en una habitación individual, donde se monitorizará la evolución del proceso. En caso de rotura de bolsa, se procede al ingreso durante 12 a 24 horas para observar si el parto progresa de manera natural, y de no ser así, se evalúa la necesidad de inducirlo».

Durante la dilatación, la paciente permanece en un entorno de calma, privacidad y confort. «Cuando se alcanzan los centímetros necesarios, la trasladamos al paritorio, ubicado junto al quirófano de cesáreas, lo que nos permite actuar de forma inmediata si surge cualquier complicación. En caso de ser necesaria una cesárea, esta se atiende de manera inmediata por el equipo médico disponible las 24 horas», concluye el ginecólogo.

Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia Teléfono 943 00 27 21

Email comunicación.gpk@quironsalud.es

Instagram @policlinicagipuzkoa

Facebook Policlínica Gipuzkoa

X @PolicliGipuzkoa

LinkedIn Policlínica Gipuzkoa