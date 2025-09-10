«Lo ideal es preservar óvulos antes de los 35 años, cuando la cantidad y calidad de los óvulos es mayor»

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:51 Compartir

La edad de la maternidad en España no deja de retrasarse y, con ello, aumentan los riesgos reproductivos. Ante este escenario, cada vez más mujeres optan por preservar sus óvulos como una forma de proteger su fertilidad y ganar libertad a la hora de decidir cuándo ser madres. Uno de los avances más relevantes en este campo es la preservación de óvulos mediante vitrificación, una técnica que permite decidir con mayor autonomía el momento de ser madre, independientemente de la situación personal, laboral o social.

España es el país europeo con más embarazos en edad materna avanzada —a partir de los 35 años—, lo que conlleva una disminución en la calidad de los óvulos y un aumento de los riesgos de alteraciones genéticas. «Muchas mujeres deciden preservar sus óvulos porque consideran que aún no ha llegado el momento de ser madres o porque sus circunstancias actuales no son las idóneas, pero saben que en el futuro querrán tener hijos», explica Estefanía Rodríguez, jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa.

Dra. Estefanía Rodríguez, jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa.

¿Cuándo es el mejor momento para preservar los óvulos?

El procedimiento, similar a una fecundación in vitro, consiste en una estimulación ovárica de 10 a 12 días, seguida de la extracción de varios óvulos bajo sedación, que posteriormente se vitrifican para su conservación indefinida. «Lo ideal es realizar este proceso antes de los 35 años, cuando la cantidad y calidad de los óvulos es mayor», señala Estefanía Rodríguez.

Gracias a la técnica de vitrificación, la tasa de supervivencia de los óvulos ronda el 90-95%, manteniendo sus cualidades originales. «De esta forma, cuando una mujer decida utilizarlos, dispondrá de óvulos con la misma calidad genética que tenían en el momento de la preservación», añade la especialista. En mujeres menores de 35 años, las probabilidades de lograr un embarazo con óvulos vitrificados alcanzan aproximadamente el 50%, siempre que el semen utilizado también sea de buena calidad.

Ovodonación: una alternativa cuando la fertilidad es limitada

Cuando la calidad o cantidad de los óvulos no es la adecuada, la donación de óvulos se convierte en otra opción viable dentro de la reproducción asistida. En estos casos, se recurre a mujeres jóvenes, menores de 34 años, que tras un proceso de estimulación ovárica donan sus óvulos para su utilización en tratamientos. «Las tasas de éxito con ovodonación son muy elevadas, con probabilidades de embarazo que oscilan entre el 60% y el 70% por intento, llegando al 90% tras dos o tres intentos», explica Estefanía Rodríguez.

Un procedimiento en constante evolución

En los últimos 40 años, la reproducción asistida ha experimentado una revolución. De intervenciones quirúrgicas complejas en sus inicios, se ha pasado a procedimientos sencillos y seguros que duran apenas unos minutos. Además, el cambio de la congelación tradicional a la vitrificación ha reducido drásticamente la pérdida de calidad de los óvulos, consolidando esta técnica como una de las más eficaces y demandadas en la actualidad.

«Lo más importante es estar informadas», concluye Estefanía Rodríguez. «Un estudio de la reserva ovárica permite valorar la fertilidad de cada mujer y orientar la decisión más adecuada según su proyecto de vida», explica.

En un contexto donde la edad media de la maternidad en España ya se sitúa en 32,6 años y el número de mujeres que tienen hijos después de los 40 se ha duplicado en las últimas dos décadas, la preservación de óvulos se ha convertido en una herramienta clave para planificar la maternidad sin renunciar a la libertad personal y profesional

