Policlínica Gipuzkoa

«El ejercicio físico es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares, incluso independientemente del peso del paciente»

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Euskadi, representando el 25% de las defunciones en mujeres y el 23% en hombres, según datos del Instituto Vasco de Estadística.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:01

«El ejercicio físico es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares, incluso independientemente del peso del paciente», afirma el cardiólogo Gonzalo Navarrete, jefe del servicio de cardiología de Policlínica Gipuzkoa, centro de referencia en el mundo del corazón en Gipuzkoa, por ser el único hospital del territorio con servicio de cirugía cardíaca, que cuenta además con un servicio de hemodinámica y cardiología intervencionista pionero en todo el Estado, y el único hospital local con quirófano híbrido para poder atender cualquier eventualidad cardiovascular.

Dr. Gonzalo Navarrete, jefe del servicio de Cardiología de Policlínica Gipuzkoa
Imagen - Dr. Gonzalo Navarrete, jefe del servicio de Cardiología de Policlínica Gipuzkoa

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el País Vasco, representando el 25% de las defunciones en mujeres y el 23% en hombres, según datos del Instituto Vasco de Estadística. En Gipuzkoa, esta tendencia se mantiene, con una tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular de 266,42 por cada 100.000 habitantes.

En el País Vasco, el 52,7% de la población presenta exceso de peso, el 18,7% padece hipertensión arterial, y el 16,9% tiene hipercolesterolemia. Además, el 17,8% de la población consume tabaco de forma habitual, siendo más frecuente en hombres.

Dr. Gonzalo Navarrete

Jefe del servicio de Cardiología de Policlínica Gipuzkoa

«Cada vez detectamos más precozmente las obstrucciones en las arterias coronarias, lo que permite prevenir mejor los infartos».

Dr. Gonzalo Navarrete

Jefe del servicio de Cardiología de Policlínica Gipuzkoa

Estas enfermedades, que incluyen la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y el ictus, están estrechamente relacionadas con factores de riesgo modificables como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes.

«Cada vez detectamos más precozmente las obstrucciones en las arterias coronarias, lo que permite prevenir infartos», afirma el Dr. Gonzalo Navarrete, cardiólogo de Policlínica Gipuzkoa. «La clave sigue siendo la prevención clásica: actividad física regular, mantener un peso saludable y controlar la tensión arterial, los niveles de colesterol y la diabetes».

En el País Vasco, el 52,7% de la población presenta exceso de peso, el 18,7% padece hipertensión arterial, y el 16,9% tiene hipercolesterolemia. Además, el 17,8% de la población consume tabaco de forma habitual, siendo más frecuente en hombres. Desde Policlínica Gipuzkoa, el jefe de Cardiología insiste en la importancia de los chequeos preventivos, especialmente en personas con antecedentes familiares o factores de riesgo.

Servicio de Cardiología de Policlínica Gipuzkoa

Te puede interesar

