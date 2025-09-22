Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:52 | Actualizado 17:06h. Compartir

«La obesidad no es una cuestión de voluntad, sino una enfermedad crónica que requiere tratamiento médico, psicológico y nutricional», afirma la endocrinóloga Eva Blázquez, jefa del servicio de endocrinología de Policlínica Gipuzkoa, integrado en la Unidad Integral de Obesidad de Policlínica Gipuzkoa, ante los datos tan relevantes que se registran por causa de la obesidad en el País Vasco, que se ha convertido en uno de los principales retos de salud pública.

Ampliar Dra. Eva Blázquez, jefa del servicio de Endocrinología

Datos recientes publicados por el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad, el 46,4% de la población adulta en el País Vasco presenta sobrepeso, y dentro de este grupo, un 16% sufre obesidad. En Gipuzkoa, esta tendencia se mantiene, con especial incidencia en personas de mediana edad y en entornos urbanos.

La jefa del servicio de endocrinología de Policlínica Gipuzkoa advierte que dos de cada diez personas sufren de obesidad actualmente, y que se prevé que para el año 2035 esta cifra aumente a tres de cada diez.

Además, la endocrinóloga Eva Blázquez, destaca que la obesidad afecta no solo la salud física, sino también la emocional, generando frustración, ansiedad y aislamiento social.

«El 46,4% de la población adulta en el País Vasco presenta sobrepeso, y dentro de este grupo, un 16% sufre obesidad». Dra. Eva Blázquez Jefa del servicio de Endocrinología

«En Gipuzkoa, esta tendencia se mantiene, con especial incidencia en personas de mediana edad y en entornos urbanos». Dra. Eva Blázquez Jefa del servicio de Endocrinología

«Los nuevos fármacos contra la obesidad permiten una pérdida de peso superior al 23%, lo que supone una revolución en el tratamiento», añade Blázquez.

Desde Policlínica Gipuzkoa se promueve un enfoque multidisciplinar que incluye nutrición personalizada, ejercicio físico adaptado, apoyo psicológico y, en casos indicados, cirugía bariátrica. En este sentido, el cirujano José Luis Elósegui subraya que: «la cirugía no es una solución mágica. El paciente debe aprender a alimentarse de forma saludable y mantener el ejercicio físico para consolidar los resultados».

La obesidad está asociada a múltiples enfermedades graves como diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño, artrosis y enfermedades cardiovasculares. Además, en la infancia y adolescencia, el problema se agrava: uno de cada diez menores presenta obesidad, y un tercio tiene exceso de peso, según datos nacionales.

Servicio de Endocrinología de Policlínica Gipuzkoa Teléfono 943 50 20 49

Email comunicación.gpk@quironsalud.es

Instagram @policlinicagipuzkoa

Facebook Policlínica Gipuzkoa

X @PolicliGipuzkoa

LinkedIn Policlínica Gipuzkoa