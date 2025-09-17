Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aula de salud - Nuevas fronteras en Traumatología

Diagnóstico temprano y tratamiento personalizado

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:05

El dolor articular, las lesiones musculoesqueléticas o el desgaste de las articulaciones afectan cada día a miles de personas, limitando su movilidad y calidad de vida. La buena noticia es que la Traumatología vive un momento de revolución: hoy es posible diagnosticar antes, tratar de manera más precisa y ofrecer terapias adaptadas a cada paciente. En este nuevo Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa, especialistas en Traumatología darán a conocer los tratamientos más avanzados que ya están transformando la vida de muchos pacientes: desde técnicas mínimamente invasivas hasta terapias personalizadas que permiten una recuperación más rápida y eficaz. Una cita imprescindible para descubrir hacia dónde camina el futuro de la traumatología… y cómo esos avances ya están al alcance de la ciudadanía.

Modera el coloquio: Dra. Irantzu Susperregui, Directora Médica de Policlínica Gipuzkoa

Entrada libre hasta completar aforo

JUEVES, 25 DE SEPTIEMBRE

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

19:00 h.

Auditorio del Estadio de Anoeta (Puerta 0).

ORGANIZAN: Policlínica Gipuzkoa y El Diario Vasco

diariovasco Aula de salud - Nuevas fronteras en Traumatología