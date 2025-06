Una alternativa para el sudor excesivo en manos y axilas: la cirugía que cambia vidas

Jueves, 26 de junio 2025, 09:44 Compartir

El Dr. José Miguel Izquierdo, jefe del servicio de cirugía torácica de Policlínica Gipuzkoa, con amplia experiencia en la realización de la cirugía para el tratamiento de la hiperhidrosis palmar, explica que «se trata de un trastorno que afecta a entre el 1% y el 5% de la población y que puede condicionar profundamente la vida social, emocional y profesional de quienes lo padecen».

El cirujano torácico, Dr. José Miguel Izquierdo, afirma que «la hiperhidrosis palmar se presenta como un sudor que aparece en los primeros años de vida y no desaparece. Afecta sobre todo a gente joven y les condiciona enormemente su día a día.»

«La hiperhidrosis primaria -argumenta el cirujano torácico de Policlínica Gipuzkoa- es una sudoración excesiva localizada especialmente en manos y axilas, que aparece sin causa aparente y desde edades tempranas. A diferencia de otros tipos de sudoración, no está relacionada con el calor o el estrés, ni ocurre durante la noche, lo que la convierte en un trastorno muy específico y, a menudo, incomprendido».

«Con una intervención sencilla, de menos de una hora y sin necesidad de hospitalización, conseguimos que el paciente despierte con las manos completamente secas.»

Aunque existen tratamientos médicos iniciales como antitranspirantes, medicación tópica o incluso toxina botulínica, para el cirujano José Miguel Izquierdo «el tratamiento definitivo llega de la mano de la cirugía torácica mínimamente invasiva, mediante la sección de la cadena simpática torácica». Y añade, «con una intervención sencilla, de menos de una hora y sin necesidad de hospitalización, conseguimos que el paciente despierte con las manos completamente secas.»

«He operado a muchísimos pacientes y el grado de satisfacción es altísimo. Es una de las intervenciones más gratificantes que realizamos.»

En palabras de una paciente operada recientemente, «tengo 21 años y desde siempre he tenido este problema a causa del sudor. Siempre muy incómoda para vestirme por el sudor de las axilas, que me condicionaba, así como el de las manos, para estudiar. Probé alternativas como el botox, pero no me resultó efectivo, y al final decidí acudir a la consulta del doctor Izquierdo. Estuve ingresada 24 horas y no he tenido ningún dolor. Tengo dos pequeñas incisiones de un punto cada una, debajo de cada axila, que no me han dado ningún problema y he podido hacer vida normal casi inmediatamente. Me he olvidado del problema del sudor. La verdad -concluye- es que me daba respeto la cirugía, pero de haber sabido como era me habría operado antes».

La operación se realiza por videocirugía, con dos pequeñas incisiones en las axilas y bajo anestesia general. El procedimiento es irreversible, altamente eficaz y seguro.

En opinión del cirujano torácico, José Miguel Izquierdo, «he operado a muchísimos pacientes y el grado de satisfacción es altísimo. Es una de las intervenciones más gratificantes que realizamos y representa una esperanza real para quienes conviven con este problema en silencio».

«La hiperhidrosis no es solo una cuestión estética: es una condición médica que merece visibilidad y soluciones eficaces» concluye el jefe del servicio de cirugía torácica de Policlínica Gipuzkoa, José Miguel Izquierdo.Información:

Servicio de Cirugía Torácica de Policlínica Gipuzkoa Teléfono 943 00 27 77

Email comunicación.gpk@quironsalud.es

Instagram @policlinicagipuzkoa

Facebook Policlínica Gipuzkoa

X @PolicliGipuzkoa

LinkedIn Policlínica Gipuzkoa