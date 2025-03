La alergóloga de Policlínica Gipuzkoa, Estefanía Rodríguez, advierte que este año la polinización y los síntomas alérgicos se han adelantado varias semanas

Jueves, 6 de marzo 2025, 15:58 Compartir

La primavera este año parece que se está adelantando y, con ella, los síntomas de la alergia estacional se sienten antes también. Estefanía Quílez, alergóloga de Policlínica Gipuzkoa, explica que este año la polinización ha comenzado entre una y dos semanas antes de lo habitual debido a las condiciones climatológicas favorables, como el aumento de las temperaturas y la mayor presencia de sol.«Principalmente es el polen del pino y del fresno el que se ha adelantado dos semanas, produciendo los síntomas alérgicos en la población» afirma la alergóloga de Policlínica Gipuzkoa.

«Las plantas polinizan cuando hay sol y temperaturas templadas, y el calentamiento global está provocando que estos factores se den antes cada año» afirma Estefanía Quílez. «Como consecuencia -añade-, los síntomas alérgicos se adelantan y no sólo eso, sino que se prolongan en el tiempoy además son más intensos. Se producen estos tres efectos. Además, durante los días de máxima polinización, hay más granos de polen en el ambiente, lo que intensifica la sintomatología», explica la especialista.

Entre los síntomas más comunes de la alergia al polen destacan la conjuntivitis alérgica, con picor, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos; y la rinitis, caracterizada por picor nasal, estornudos frecuentes y mucosidad acuosa. En los casos más severos, algunos pacientes pueden desarrollar asma alérgica, con dificultad para respirar, opresión torácica y tos seca.

Diferencias entre la alergia y el resfriado

A menudo, los síntomas de la alergia pueden confundirse con un resfriado. Sin embargo, Estefanía Quílez señala las siguientes diferencias principales: «Mientras que la rinitis viral progresa de forma gradual y dura varios días, la rinitis alérgica aparece y desaparece rápidamente. Además, la mucosidad alérgica suele ser más clara y se acompaña de picor y estornudos, mientras que en los resfriados es más espesa y la obstrucción nasal es más evidente».

Para minimizar la exposición al polen y reducir los síntomas, la especialista recomienda «usar gafas de sol al salir a la calle, evitar espacios con abundante vegetación como bosques y montes, priorizando zonas urbanas o costeras, mantener las ventanillas cerradas al viajar en coche e iniciar el tratamiento farmacológico antes de que comiencen los síntomas».

Además, la alergóloga de Policlínica Gipuzkoa destaca la importancia de acudir a un especialista para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado. «En función de los síntomas predominantes, podemos indicar colirios para la conjuntivitis, antihistamínicos o esprays nasales para la rinitis, o inhaladores para el asma».

¿Es recomendable el uso prolongado de antihistamínicos?

Los antihistamínicos son una de las opciones más utilizadas para controlar los síntomas alérgicos. Según Estefanía Quílez, «existen moléculas de última generación que no producen somnolencia y se pueden tomar de manera prolongada sin problema». No obstante, cuando el tratamiento convencional no es suficiente, se recomienda acudir al alergólogo para valorar otras opciones.