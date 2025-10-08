Así puedes recibir las ayudas para la compra de gafas y lentillas de tus hijos La medida, mediante la que se puede optar a 100 euros de descuento, beneficiará a cerca de 300.000 menores vascos

I.Ollo Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:52 | Actualizado 19:16h.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto mediante el que se concederán ayudas a la adquisición de gafas, lentes de contacto y lentes graduadas para menores de hasta 16 años. Esta ayuda, denominada Plan Veo, cuenta con una dotación inicial de un millón de euros en lo que queda de año, cifra que ascenderá a los 47,7 millones de euros hasta 2026.

Esta medida es universal, por lo que no dependerá de los niveles de renta de los solicitantes.

16 Niños y niñas de hasta 16 años (inclusive) Que tengan derecho a la sanidad pública Residentes en España ¿Cómo funciona? Si el diagnóstico es previo al inicio del Plan Primera detección de un problema de visión Solo podrá acceder si un óptico determina que necesita unas nuevas 1 El problema se identifica en Atención Primaria 2 El menor es derivado a un servicio público de oftalmología 3 Si el especialista receta gafas o lentillas, la familia puede acudir a una óptica adherida al Plan Si las gafas valen 100 euros o menos no pagarás nada Si las gafas valen 100 euros o más tendrás que pagar la diferencia 16 Niños y niñas de hasta 16 años (inclusive) Que tengan derecho a la sanidad pública Residentes en España ¿Cómo funciona? Primera detección de un problema de visión Si el diagnóstico es previo al inicio del Plan El problema se identifica en Atención Primaria Solo podrá acceder si un óptico determina que necesita unas nuevas 1 El menor es derivado a un servicio público de oftalmología 2 Si el especialista receta gafas o lentillas, la familia puede acudir a una óptica adherida al Plan 3 Si las gafas valen 100 euros o menos no pagarás nada Si las gafas valen 100 euros o más tendrás que pagar la diferencia ¿Quiénes pueden optar a la ayuda? 16 Niños y niñas de hasta 16 años (inclusive) Que tengan derecho a la sanidad pública Residentes en España ¿Cómo funciona? Primera detección de un problema de visión Si el diagnóstico es previo al inicio del Plan El problema se identifica en Atención Primaria Solo podrá acceder si un óptico determina que necesita unas nuevas 1 El menor es derivado a un servicio público de oftalmología 2 Si el especialista receta gafas o lentillas, la familia puede acudir a una óptica adherida al Plan 3 Si las gafas valen 100 euros o menos no pagarás nada Si las gafas valen 100 euros o más tendrás que pagar la diferencia

¿Cuándo estará activo?

Comienza este cuatrimestre y se extenderá hasta el 31 de diciembre del año que viene. Las compras realizadas en el último mes se podrán abonar durante el 2027.

¿Sirve solo para las gafas?

No, la subvención se puede emplear para sufragar el coste de monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

¿Dónde puedo comprarlas ?

Las ópticas que participen en el Plan Veo verificarán la documentación y tramitarán el reembolso.

