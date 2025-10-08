Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Así puedes recibir las ayudas para la compra de gafas y lentillas de tus hijos

La medida, mediante la que se puede optar a 100 euros de descuento, beneficiará a cerca de 300.000 menores vascos

I.Ollo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:52

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto mediante el que se concederán ayudas a la adquisición de gafas, lentes de contacto y lentes graduadas para menores de hasta 16 años. Esta ayuda, denominada Plan Veo, cuenta con una dotación inicial de un millón de euros en lo que queda de año, cifra que ascenderá a los 47,7 millones de euros hasta 2026.

Esta medida es universal, por lo que no dependerá de los niveles de renta de los solicitantes.

16

Niños y niñas de hasta 16 años (inclusive)

Que tengan

derecho a la

sanidad pública

Residentes en España

¿Cómo funciona?

Si el diagnóstico es

previo al inicio del Plan

Primera detección de

un problema de visión

Solo podrá acceder si un óptico determina que necesita unas nuevas

1

El problema se identifica en Atención Primaria

2

El menor es derivado a un servicio público de oftalmología

3

Si el especialista receta gafas o lentillas, la familia puede acudir a una óptica adherida al Plan

Si las gafas

valen 100

euros o menos

no pagarás nada

Si las gafas

valen 100

euros o más

tendrás que pagar la diferencia

¿Cuándo estará activo?

Comienza este cuatrimestre y se extenderá hasta el 31 de diciembre del año que viene. Las compras realizadas en el último mes se podrán abonar durante el 2027.

¿Sirve solo para las gafas?

No, la subvención se puede emplear para sufragar el coste de monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

¿Dónde puedo comprarlas ?

Las ópticas que participen en el Plan Veo verificarán la documentación y tramitarán el reembolso.

