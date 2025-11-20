Premian a la OSI Donostialdea por el uso de las terapias avanzadas CAR-T
San Sebastián
Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00
La OSI Donostialdea ha sido reconocida a nivel estatal con el premio Quality Innovation Award, QIA 2025 por su gestión en terapias avanzadas CAR-T, ... la revolución médica de las terapias génicas para tratar a personas con tumores hematológicos, en su mayoría linfomas –aunque también leucemias o mielomas–, en las que la quimioterapia no ha tenido los efectos deseados. El jurado del premio ha valorado especialmente la integración del trasplante hematopoyético y las terapias CAR-T en una misma estructura y la integración de la actividad asistencial con la actividad investigadora.
Esta unidad, integrada por hematólogos, farmacéuticos, enfermería especializada, técnicos de producción y control de calidad junto con investigadores de Biogipuzkoa, anunció hace dos semanas que comenzará a fabricar y aplicar estas terapias con sus propios medios, sin depender de compañías farmacéuticas externas, lo que permitirá a Osakidetza ahorrar alrededor de 230.000 euros por paciente tratado. En 2024, el Hospital Donostia logró curar al 60% de los enfermos con cáncer del sistema linfático.
