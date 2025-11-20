Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ander Izeta y Carlos Panizo, en la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Donostia. De la Hera

Premian a la OSI Donostialdea por el uso de las terapias avanzadas CAR-T

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La OSI Donostialdea ha sido reconocida a nivel estatal con el premio Quality Innovation Award, QIA 2025 por su gestión en terapias avanzadas CAR-T, ... la revolución médica de las terapias génicas para tratar a personas con tumores hematológicos, en su mayoría linfomas –aunque también leucemias o mielomas–, en las que la quimioterapia no ha tenido los efectos deseados. El jurado del premio ha valorado especialmente la integración del trasplante hematopoyético y las terapias CAR-T en una misma estructura y la integración de la actividad asistencial con la actividad investigadora.

