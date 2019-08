Las playas, para los no fumadores

La Sociedad Vasco Navarra Aire Berri para la Prevención del Tabaquismo es «tajante» con la prohibición de fumar en las playas. Ven con buenos ojos que algunas autonomías decidieran reservar calas y entornos sólo para no fumadores, y consideran que por razones de salud pública y medioambientales, la prohibición debería extenderse a todos los arenales.

El pasado mes de mayo, la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, se comprometió a evitar que este verano se fumara en playas y parques públicos mediante la puesta en marcha de campañas de concienciación. No quiere multas, según dijo. A los bañistas se les distribuiría información escrita sobre la necesidad de mantener limpio el entorno y explicó que también se barajaba la posibilidad de entregar material para la recogida de colillas. A la espera de que se presenten resultados, la presencia de esta campaña en las playas parece más bien escasa. El personal contratado se está dejando ver más bien poco, según se quejan los médicos. «En las empresas, el que contamina paga. En las playas no sólo no se aplica este criterio, sino que el que no contamina, sale perjudicado», subraya el portavoz de Aire Berri, Joseba Zabala.

Un 15% de los 1.640 millones de colillas que se generan al año en Euskadi acaba contaminando el mar. El filtro de los cigarrillos que se abandona en la arena es uno de los elementos más contaminantes, según constata un informe del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Esa especie de algodón es, en realidad, el plástico más dañino para el mar y está considerada como una de las principales causas de basura en el mundo.

Además de no ser degradable, contiene alquitrán, acetona, amoniaco y naftalina, y otros contaminantes como arsénico, polonio, metanol, disolventes industriales y elementos radioactivos. La ingesta de un solo filtro puede provocar la muerte por contaminación de aves y cetáceos, según afirman la empresa Ecoembes -dedicada a la gestión de residuos domésticos-, y la sociedad SEO/Birdlife. Algunos por toxicidad directa y otros por inanición, por sentir una falsa sensación de saciedad.