Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitor Bedialauneta, presidente de Euskal Gorrak, durante su intervención en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco. P.V.

Las personas sordas piden que «un porcentaje de profesionales» de Osakidetza sepan lengua de signos

Representantes de Euskal Gorrak denuncian las «barreras linguísticas» del sistema sanitario y proponen una «tarjeta de salud» que les acredite como pacientes con necesidades comunicativas especiales

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Representantes de Euskal Gorrak, la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sorda, han denunciado este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco las « ... barreras linguísticas» con las que habitualmente se encuentran estas personas cuando quieren acceder al sistema sanitario y han solicitado que «un porcentaje de profesionales» de Osakidetza sepan lengua de signos porque «una mala comunicación puede llevar a un mal diagnóstico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  8. 8 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  9. 9 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las personas sordas piden que «un porcentaje de profesionales» de Osakidetza sepan lengua de signos

Las personas sordas piden que «un porcentaje de profesionales» de Osakidetza sepan lengua de signos