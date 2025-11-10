Las personas sordas piden que «un porcentaje de profesionales» de Osakidetza sepan lengua de signos

Representantes de Euskal Gorrak, la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sorda, han denunciado este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco las « ... barreras linguísticas» con las que habitualmente se encuentran estas personas cuando quieren acceder al sistema sanitario y han solicitado que «un porcentaje de profesionales» de Osakidetza sepan lengua de signos porque «una mala comunicación puede llevar a un mal diagnóstico».

Su presidente, Aitor Bedialauneta, ha expuesto ante los diferentes representantes parlamentarios las muchas dificultades con las que se encuentran estas personas a la hora de acceder al Servicio Vasco de Salud. «Las personas tenemos capacidad, pero es el sistema de salud el que no está preparado para atendernos, el que tiene las barreras», ha señalado. Para ello, ha dado cuenta de que muchas veces el resultado de una prueba se hace de manera telefónica. «¿Qué hago? ¿No cojo?», se ha preguntado.

La reivindicación principal de este año se centraba en exigir el cumplimiento real y efectivo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la aplicación del Real Decreto 674/2023, especialmente en lo relativo a la accesibilidad comunicativa. Y es que la lengua de signos, aunque ya reconocida legalmente, «todavía no cuenta con las garantías necesarias en ámbitos fundamentales« como la sanidad, ha explicado Bedialauneta, que ha comparecido en la Cámara vasca con la ayuda de una intérprete.

Precisamente, para no depender de estas figuras, el representante ha pedido «formación de los profesionales» en lengua de signos. «Queremos una atención directa, los profesionales tienen que conocer a la persona directamente, no a través de terceras personas», ha reivindicado.

El presidente de Euskal Gorrak ha solicitado también la creción de una «tarjeta de slaud» que ayude a los sanitarios a identificar a las personas sordas como usuarios con necesidades comunicativas especiales. «Una acreditación que para identificar a una persona sorda y que pueda haber un protocolo específico de atención. Que, por ejemplo, en vez de llamarle por teléfono para darle unos resultados, se le manden por correo electrónico», ha recomendado.

Otras comunidades autónomas, por ejemplo, suentan con sistemas de videointerpretación las 24 horas, ha expuesto, pero «el problema es que esa forma es muy dependiente de la tecnologia, no siempre se puede usar y a veces tiene ralentizaciones», por lo que ha apostado por «la formación permanente» del persona sanitario para «ser atendidos por profesionales competentes en lengua de signos».