Osakidetza carece de vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Osakidetza se ha quedado sin vacunas de herpes zóster. Agotó los sueros del último lote, adquirido en junio de 2024, y no ha comprado más. ... Al menos de momento. Ante este escenario la decisión que ha tomado el Departamento de Salud ha sido la restringir la vacunación contra esta enfermedad. La nueva indicación enviada a los profesionales insta a que vacunen solo a las personas de 65 años –las nacidas en 1960– y los grupos de riesgo. Aunque en la práctica, según aseguran varias fuentes acreditadas, tampoco hay sueros disponibles ni para ellos.

La decisión de modificar la indicación supone un retroceso en la cobertura vacunal de la población vasca. Euskadi comenzó en 2022 a inmunizar frente al herpes zóster a personas trasplantadas o inmunodeprimidas. Un año después sumó a los ciudadanos de 65 años y a los de 76 a 80 años, con el compromiso, según anunció el Departamento de Salud en un comunicado, de incorporar «progresivamente» a toda la ciudadanía situada entre esos dos rangos de edad «hasta conseguir la cobertura de toda la población más vulnerable». En el propio calendario vacunal de Euskadi para este 2025, así como en varios documentos oficiales, figura que esta vacuna se administra a las personas de «65 años o más». Sin embargo el Gobierno Vasco ha cambiado de criterio.

Última compra En junio de 2024 con un total de 39.980 dosis para vacunar a 19.900 personas.

Precio En una farmacia cada una de las dos dosis de esta vacuna cuesta 217 euros. Osakidetza las compró por 125.

El suero Dos estudios relacionan la vacuna con un menor riesgo a padecer alzhéimer y problemas cardiovasculares.

Incidencia El 30% de la población tiene riesgo de sufrir herpes zóster, tasa que se eleva al 50% en mayores de 85 años.

En una circular de tres páginas sobre vacunación que se envió la pasada semana a los más de 40.000 trabajadores de Osakidetza se especificaba, en el anteúltimo apartado, se indica lo siguiente para el suero del herpes zóster: «Además de los grupos de riesgo que tienen indicada la vacunación, se vacunará de forma oportunista a las personas con edad de 65 años (cohorte de nacimiento 1960)». Esto es que no se inmunizará a nadie por encina de esa franja de edad si no se trata de pacientes vulnerables.

Osakidetza ha tomado esta decisión en un momento en el que el Servicio Vasco de Salud se ha quedado prácticamente sin vacunas del herpes zóster. Diferentes fuentes acreditadas aseguran que son numerosos los centros de salud que carecen de estos preparados para administrarlos a sus usuarios. Incluso las unidades de farmacia de los hospitales, que son las que inmunizan a los trasplantados e inmunodeprimidos, están afectados por esta carencia.

Sin embargo sí es posible adquirir este suero a título particular en farmacias. Eso sí, a la hora de adquirirlo en una botica el precio de esta vacuna es significativo y no está al alcance de todos los bolsillos. Cada una de las dos dosis de esta pauta se vende a 217 euros. En el elevado coste de esta vacuna pueda estar la explicación al cambio de criterio del Gobierno Vasco.

La última vez que el Departamento de Salud realizó una compra de vacunas del herpes zóster fue en la primavera de 2024. El 13 de junio de este año formalizó la compra de 39.980 dosis a la farmacéutica GSK por un importe total de casi 5 millones de euros, tal y como figura en la información publicada en el perfil de contratante del Gobierno Vasco. Pagó 125 euros por vacuna para proteger frente a esta enfermedad a 19.900 vascos. Esa ha sido, hasta el momento, la última de las cinco compras públicas que ha realizado Salud de este tipo de profilaxis.

Limita la calidad de vida

El herpes zóster, también denominada culebrilla por la forma que adquiere la erupción en la piel con la que se muestra, es una infección provocada por el virus de la varicela. El riesgo de padecer esta afección aumenta con la edad y es más frecuente en mujeres. Aunque presenta una baja mortalidad, las complicaciones asociadas a esta patología pueden ser, incapacitantes, muy dolorosas y disminuir a la calidad de vida de la persona que la sufre, con la carga que esto implica para el sistema sanitario. La más grave de todas ellas es la neuralgia postherpética.

Cada año unas 60.000 personas en el conjunto de España sufren de herpes zóster. La incidencia de esta patología se eleva de forma considerable a partir de los 50 años y alcanza su pico de los 80 a los 85 años. Según se recoge en el informe específico sobre esta enfermedad realizado por la Ponencia de Vacunas del Consejo Interterritorial, se estima que el 30% de la población española podrá sufrir esta reactivación del virus de la varicela. La tasa se eleva al 50% en personas mayores de 85 años.