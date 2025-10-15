Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una sanitaria inocula una vacuna a un hombre. SONIA TERCERO

Osakidetza carece de vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

En una circular interna limita su administración a los grupos de riesgo y a personas que cumplen 65 años, por lo que deja de pincharlas a las de una edad superior

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Osakidetza se ha quedado sin vacunas de herpes zóster. Agotó los sueros del último lote, adquirido en junio de 2024, y no ha comprado más. ... Al menos de momento. Ante este escenario la decisión que ha tomado el Departamento de Salud ha sido la restringir la vacunación contra esta enfermedad. La nueva indicación enviada a los profesionales insta a que vacunen solo a las personas de 65 años –las nacidas en 1960– y los grupos de riesgo. Aunque en la práctica, según aseguran varias fuentes acreditadas, tampoco hay sueros disponibles ni para ellos.

