Osakidetza administrará este año una vacuna reforzada contra la gripe para mayores de 75 años

Osakidetza inicia el próximo lunes la campaña de vacunación contra la gripe. El Servicio Vasco de Salud dispone de cerca de 800.000 dosis para ... inocular a la población de Euskadi. En esta edición, se administrará una vacuna reforzada a los mayores de 75 años, que también podrán recibir de forma simultánea el preparado contra el virus SARS-CoV-2. Se elimina la indicación de inmunizar a las personas por debajo de esa franja de edad contra la covid, aunque se mantiene para colectivos de riesgo. El plazo para pedir cita ya está abierto.

El proceso de vacunación ya se ha iniciado en las residencias de mayores de Euskadi, en las que se calcula que viven en torno a 21.000 personas. A partir del lunes, se extenderá al resto de población diana: mayores de 60, niños de entre 6 meses y cinco años, personas con inmunodepresión o con patologías crónicas, embarazadas, personal de servicios sociales y sanitarios, cuidadores y convivientes de personas de avanzada edad y empleados de guarderías, centros de Educación Infantil, personas en contacto directo con animales (granjas y veterinarios) y trabajadores de servicios públicos esenciales. La ciudadanía que no pertenezca a alguno de los colectivos citados con anterioridad podrá solicitar la vacuna, un preparado de antigripales trivalentes, que incluye dos cepas A y una B, a principios de noviembre.

El curso pasado, se alcanzó la inmunización del 57,7% de mayores de 60 —un 64% en mayores de 65—, el 52% de embarazadas y el 41% de menores de entre 6 meses y menos de 5 años. Este último colectivo duplicó las cifras del año anterior. Son datos que el departamento califica como «muy positivos», pero admite que «todavía tienen margen de mejora». Osakidetza ha puesto el foco en los más pequeños tanto por las complicaciones que puedan aparecer tras el contagio como por su capacidad para transmitir a los mayores el virus. La campaña coincidirá para los menores de 1 año con la de la bronquiolitis, que arrancó el 15 de septiembre y que ya lleva 1.500 niños inoculados. Los críos de entre 2 y 5 años recibirán la vacuna de forma intranasal para evitar las molestias del pinchazo. También se administrará una dosis a los mayores de ese límite de edad cuando presenten alguna condición de riesgo.

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha animado a la población diana y general a vacunarse, ya que «es la mejor y más eficaz herramienta para prevenir la gripe» y ha recordado que el año pasado el virus circuló durante más tiempo, pasando de las siete semanas habituales en las que se propaga, a diez. Martínez ha estado acompañado por el epidemiólogo Pello Latasa, de la dirección de Salud Pública del departamento, que ha señalado que «tanto esta temporada como la anterior, se ha ido más o menos normalizando la gripe con lo que cabría esperar, con un pico marcado». Aunque ha evitado avanzar qué se puede esperar del comportamiento del virus en Euskadi tras su paso por el hemisferio sur.

Refuerzo con 300 contrataciones

El epidemiólogo ha confirmado que este año se elimina la indicación anterior de vacunación contra el virus causante del covid. La pasada campaña se ofrecía a toda la población diana susceptible de recibir la de la gripe. Se mantendrán las dosis contra el SARS-CoV-2 para los mayores de 75 y la población en riesgo. En este sentido, Latasa ha indicado que en los últimos meses «la circulación de covid ha sido limitada y no ha tenido un pico relevante».

El consejero ha recordado la importancia de mantener hábitos que reduzcan los contagios, como el lavado de manos, el uso de pañuelos desechables o la ventilación de espacios, entre otras. La subdirectora de Enfermería, Beatriz Cubeiro, ha anunciado este lunes que para esta campaña de vacunación se reforzará el personal de Osakidetza con la contratación de 200 enfermeras y un centenar de administrativos.