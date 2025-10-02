Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Osakidetza administrará este año una vacuna reforzada contra la gripe para mayores de 75 años

El Servicio Vasco de Salud pretende inocular cerca de 800.000 dosis en Euskadi durante las próximas semanas

Alba Peláez

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Osakidetza inicia el próximo lunes la campaña de vacunación contra la gripe. El Servicio Vasco de Salud dispone de cerca de 800.000 dosis para ... inocular a la población de Euskadi. En esta edición, se administrará una vacuna reforzada a los mayores de 75 años, que también podrán recibir de forma simultánea el preparado contra el virus SARS-CoV-2. Se elimina la indicación de inmunizar a las personas por debajo de esa franja de edad contra la covid, aunque se mantiene para colectivos de riesgo. El plazo para pedir cita ya está abierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  4. 4

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  5. 5

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  6. 6

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9 Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»
  10. 10 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Osakidetza administrará este año una vacuna reforzada contra la gripe para mayores de 75 años

Osakidetza administrará este año una vacuna reforzada contra la gripe para mayores de 75 años