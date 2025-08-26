Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un profesional sanitario utiliza la herramienta de traducción en una consulta. Irekia

Osakidetza utiliza la IA para traducir al castellano los informes médicos escritos en euskera

La herramienta Itzulbide se ha empezado a pilotar en la OSI Donostialdea y se extenderá a toda la red de aquí a finales de año

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 11:46

Osakidetza quiere hacer una apuesta firme por la Inteligencia Artificial (IA) para reducir la burocracia de sus profesionales y mejorar la atención de los pacientes. ... Para este último propósito el Servicio Vasco de Salud ha comenzado a utilizar una herramienta digital para traducir las historias clínicas de los enfermos del euskera al castellano. El objetivo es que los sanitarios que pasan consulta en lengua vasca puedan trabajar en este mismo idioma y que los médicos no bilingües que necesiten acceder a esa información puedan hacerlo sin ningún tipo de barrera linguística.

