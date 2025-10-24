Osakidetza «ya está trabajando» para habilitar 'vacunódromos' en Gipuzkoa si la gripe se dispara

Osakidetza no descarta ya tener que habilitar algún 'vacunódromo' también en Gipuzkoa como ha hecho en Bizkaia por el aumento de casos de gripe, que ... este año se ha adelantado varias semanas. Si el miércoles el Departamento de Salud no veía «necesario» abrir un punto de refuerzo para inmunizar masivamente a la población en el territorio, ayer la consejería que dirige Alberto Martínez afirmaba que «ya está trabajando» para inocular de forma ágil en este tipo de lugares de refuerzo llegado el caso y si la incidencia del virus de la influenza continúa creciendo durante las próximas semanas.

Fuentes del departamento indican a este periódico que sobre la mesa hay «varias posibilidades» para realizar estas vacunaciones masivas y que se están estudiando tanto la «logística» del emplazamiento como el personal sanitario que sería necesario para poder llevar a cabo esa actividad. Sea como fuere, la decisión de habilitar o no este 'vacunódromo' «se tomará en función de criterios sanitarios y de los datos epidemiológicos» por lo que, insisten desde Salud, la decisión «no está tomada».

Durante la pandemia del coronavirus, dos fueron los principales 'vacunódromos' que habilitó Osakidetza en Gipuzkoa. El primer punto de inmunización masiva fue el coso de Illunbe, que estuvo en funcionamiento durante siete meses y que tenía una capacidad para inocular hasta 5.000 dosis diarias. Con la vuelta al trabajo del equipo de baloncesto Gipuzkoa Basket, el Atano III relevó a la plaza de toros como lugar de inmunización. El frontón donostiarra estuvo abierto durante seis meses, tiempo en el cual Salud llegó a inocular casi 100.000 sueros entre finales de 2021 y comienzos de 2022.

La razón de que el departamento no haya dado todavía ese paso está en los registros epidemiológicos que está dejando hasta el momento la epidemia de gripe. Mientras Osakidetza ha detectado un incremento llamativo de la circulación del virus de la influenza en Bizkaia (74,35 casos por cada 100.000 habitantes), que prácticamente se ha triplicado con respecto a las mismas fechas de la campaña anterior, en Gipuzkoa (32,10) la incidencia no llega a la mitad y en Álava (9,85) es aún más baja. Si bien desde Salud apuntan que «en el momento en que la vigilancia epidemiológica indique que el número de contagios aumenta de manera rápida en estos dos territorios también, Osakidetza ya está trabajando para realizar una vacunación masiva en centros de refuerzo en cada territorio».

En total, durante las tres primeras semanas de la campaña ya se contabilizan 1.120 casos, más del doble que en las anteriores campañas. «Este incremento sugiere que la gripe ha llegado antes este año y que la curva de contagios podría estar adelantándose», apuntan desde Salud. Por el momento, el número de enfermos ingresados por gripe no se ha disparado, aunque sí se ha constatado un aumento significativo en la última semana. De las 131 personas que han sido hospitalizadas por este virus desde el inicio de la campaña, 45 han sido internadas durante la última semana.

La Casilla arranca hoy

Esto ha hecho que los hospitales de Osakidetza afronten este embate del virus de la influenza con el 78% de sus camas hospitalarias ya ocupadas. Aunque hay casos, como el del Hospital Santa Marina, donde este porcentaje escala hasta el 90%.

Es por ello que Salud se ha visto forzada a acelerar la vacunación de la población como medida para frenar la epidemia gripal. Lo hará de momento con la apertura hoy de un 'vacunódromo' en el pabellón de La Casilla en Bilbao, que contará con 5 puntos de inoculación. El dispositivo estará abierto todos los días de la semana, fines de semana incluidos, y atenderá de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Todas las personas mayores de 14 años que deseen vacunarse podrán acudir directamente allí, sin necesidad de coger cita previa. La previsión es inmunizar a un millar de personas al día.

De forma paralela Osakidetza seguirá inoculando los sueros antigripales en sus ambulatorios. Hasta la fecha hay 320.607 personas a las que ya se les ha puesto esta inyección o han reservado cita en los próximos días para hacerlo.