Illunbe fue uno de los grandes 'vacunódromos' en Gipuzkoa durante la pandemia del Covid. Jose Mari López

Osakidetza «ya está trabajando» para habilitar 'vacunódromos' en Gipuzkoa si la gripe se dispara

Salud maneja «varias posibilidades» para inmunizar masivamente a la población si la incidencia continúa creciendo las próximas semanas en el territorio

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:12

Osakidetza no descarta ya tener que habilitar algún 'vacunódromo' también en Gipuzkoa como ha hecho en Bizkaia por el aumento de casos de gripe, que ... este año se ha adelantado varias semanas. Si el miércoles el Departamento de Salud no veía «necesario» abrir un punto de refuerzo para inmunizar masivamente a la población en el territorio, ayer la consejería que dirige Alberto Martínez afirmaba que «ya está trabajando» para inocular de forma ágil en este tipo de lugares de refuerzo llegado el caso y si la incidencia del virus de la influenza continúa creciendo durante las próximas semanas.

