Aumentan los casos de gripe en Gipuzkoa al registrarse en una semana 32 casos por cada 100.000 habitantes

Osakidetza sigue registrando un aumento notable de casos de gripe, también en Gipuzkoa. Aunque Bizkaia concentra la mayor incidencia, con 74,35 casos por cada ... 100.000 habitantes entre el día 13 y 19 de octubre , nuestro territorio también ha registrado cifras elevadas al alcanzar los 32,10 casos, según ha informado el Departamento de Salud en una nota.

En Euskadi, la semana pasada se identificaron 506 casos de gripe frente a los 166 del mismo periodo de 2024 y los 105 de 2023. En las tres primeras semanas de la campaña de este año se han contabilizado ya 1.120 casos, lo que confirma que el virus se ha adelantado esta temporada y que la curva de contagios podría estar creciendo antes de lo habitual.

El aumento también se está percibiendo en la red hospitalaria, donde ha habido 45 ingresos por gripe en una sola semana. Esta cifra es muy superior a años anteriores cuando apenas se registraban cinco o seis en estas fechas. En total, 131 personas han sido hospitalizadas desde el inicio de la campaña, una cifra que en temporadas anteriores no se alcanzó hasta finales de noviembre. Se han registrado seis ingresos en UCI, aunque actualmente solo una persona permanece en cuidados intensivos, en Bizkaia.

Desde el Departamento de Salud han anunciado que si el número de contagios comienza a aumentar con rapidez en Gipuzkoa y Araba, Osakidetza activará centros de refuerzo para la vacunación masiva, con el fin de frenar la expansión del virus de la misma manera que ya lo ha hecho en Bizkaia.

Por el momento, en los servicios de urgencias de Euskadi la gripe supone el 0,8% del total de atenciones, aunque algunos hospitales, alcanza un 3,7%.