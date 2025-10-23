Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una enfermera inyecta el vial a una paciente. IREKIA

Aumentan los casos de gripe en Gipuzkoa al registrarse en una semana 32 casos por cada 100.000 habitantes

Si el número de contagios comienza a aumentar con rapidez en Gipuzkoa y Araba, Osakidetza activará centros de refuerzo para la vacunación masiva como lo ha hecho en Bizkaia

B.C.

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:30

Comenta

Osakidetza sigue registrando un aumento notable de casos de gripe, también en Gipuzkoa. Aunque Bizkaia concentra la mayor incidencia, con 74,35 casos por cada ... 100.000 habitantes entre el día 13 y 19 de octubre , nuestro territorio también ha registrado cifras elevadas al alcanzar los 32,10 casos, según ha informado el Departamento de Salud en una nota.

